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教育部：學校赴陸交流填報不實 一旦查獲列考核扣補助

中央社／ 台北19日電

監察院調查報告指兩岸學生交流不對等，學校漏報學生赴陸資訊。教育部次長張廖萬堅今天表示，教育部配合陸委會建立登錄平台，要求學校落實，一旦填報不實被查獲，會列入考核，未來學校申請交流補助或活動設備申請，考慮予以扣減。

監委林文程、田秋堇8月3日提出調查報告，指中共長期將台灣青年視為統戰重點，對象從大專學生延伸到中小學。自民國112年疫情緩和後，台灣學生赴陸交流人數大幅成長。

立法院教育及文化委員會上午審查原住民族學校法草案等案。民進黨立委陳秀寳引述監察院調查報告指出，赴陸交流師生人數近年劇增，大專校院學生從111年2196人，到114年增至5745人，高中職學生從676人增至1161人，國中生從0人增至1021人，國小學生從38人增至1045人，隨團教師也從661人增至1281人。

陳秀寳說，中國對青少年統戰的年齡不斷下修，教育部應正視警訊。監察院指教育部沒有確實掌握填報情況，平台是事後填報、虛應故事，難以掌握活動有無涉及統戰，學生人身安全難以保障。交流單位的訊息隱蔽不公開，交流不對等，交流活動混淆孩子的國家認同，教育部要有所因應。

張廖萬堅答詢表示，教育部目前配合陸委會建立平台跟管理，希望兩岸交流是健康有序，而不是配合對岸的統戰活動。目前登錄平台持續優化中，抽查或收到檢舉，若查獲會予以糾正。

張廖萬堅說，教育部多次通盤檢討時，一再提醒學校加強校內檢核及內控機制，要求學期內跟學期中絕對不以公假前往，寒、暑假活動也必須登錄，希望校方能主動發現。如果學校違反類似狀況，要列入考核。

陳秀寳提及，私立大學也有不少違規，再犯除了扣減獎補助之外，是否有其他懲罰措施。

張廖萬堅表示，扣減補助款對私立學校是非常嚴重的處分，學校不改善，處分會越來越重。早期兩岸交流本來是非常平常的活動，近幾年交流活動變質，參雜融合、統戰的目的，學校一旦被查獲，將來申請相關體育交流補助或活動設備申請，會考慮予以扣減。

此外，張廖萬堅也說，教育部也跟陸委會推動各級學校辦理中國大陸識讀的課程跟活動，加強對兩岸關係及政府兩岸政策的正確認知，避免自我矮化。9月及10月會針對大學校院督導兩岸教育交流業務主管人員、承辦人員辦理2次研習活動，提升相關人員的專業性、認知性及警覺性。

補助 教育部 學校

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