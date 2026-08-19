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歐盟獎學金座談 上百名台灣學生參與

中央社／ 台北19日電

教育部近期和台灣歐盟中心合辦獎學金座談，吸引上百名台灣學子參與，歐盟文教總署官員並說明新伊拉斯莫斯計畫（Erasmus+）等內容，鼓勵善用各項獎助資源赴歐留學。

教育部今天發布新聞稿，本月12日與台灣歐盟中心合辦座談會，邀請歐盟文教總署政策官JohannaMansson-Delerce說明歐盟新伊拉斯莫斯計畫（Erasmus+）、居禮夫人計畫（MSCA）等各項獎助機會，有30人實體參與、106人線上參與。

其中Erasmus+包括國際學分流動（ICM）和聯合碩士學位課程（EMJMD），ICM適用實習及教師與行政人員培訓，涵蓋多學門領域；EMJMD則由多國歐洲大學合作開設，每門課程為期1到2年。最大特色是學生要在2所以上合作院校就讀，體驗不同歐洲國家的生活。

居禮夫人計畫則是支持博士生、博士後研究人員，涵蓋博士網絡、獎學金及研究人員交換等多元類型，提供研究訓練、國際移動及專業發展機會。

教育部為鼓勵學子爭取歐盟各項獎學金，對於未獲得EMJMD正取，但有取得相關備取或自費身分的台灣學子，也提供每年1萬6000美元獎學金的甄選機會，補助最長2年。相關資格可參考教育部網站。

歐盟 獎學金 學生

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