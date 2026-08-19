外籍教師可教體育、藝文 立委憂學科遭稀釋 教育部：資格認定嚴謹

教育部日前修法開放外籍教師於高中以下學校教授生活、藝文、體育、健康等非語文領域課程。立法院教育及文化委員會今天審查「原住民族學校法草案」，立委郭昱晴質詢時說，為因應學生英語程度，恐導致教師被迫簡化教學內容，且外師的學科專業由誰認定？教育部政務次長張廖萬堅回應表示，外師學科專業資格由教育部認定，認定程序相當嚴謹，並採偕同教學方式，不會取代或排擠本國師資。

為了達成2030雙語政策目標，教育部日前修正各級學校申請外國教師聘僱許可及管理辦法，開放外籍教師於高級中等以下學校教授生活、藝文、體育、健康等非語文領域課程，引發教育界擔憂恐鬆動教師專業、工具化藝能課程，甚至衝擊本土教育主體性。

立委郭昱晴今在立法院進行質詢時表示，語言領域課程希望透過創造英語學習環境，方向值得肯定，但雙語教育不能只看KPI，也不能將其他學科變成英語學習的工具。

郭昱晴說，一線教師也對此提出疑慮，包括外師的學科專業由誰認定？體育、藝術等專業又由誰把關？此外，如何確保學科內容不被稀釋也是重要問題，體育課包含運動技能、健康等內容，藝術課則著重美感學習，若為因應學生英語程度，恐導致教師被迫簡化教學內容，反而影響學科學習。

張廖萬堅說，此次修法是配合外國專業人才延攬及僱用法修正，增列高中以下學校得聘僱符合資格的外國專業人才，擔任語言、藝能及活動等領域教學。外師的學科專業資格由教育部認定，認定程序相當嚴謹，且外師採偕同教學方式，不會取代或排擠本國師資。