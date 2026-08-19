47名印度學子獲獎學金赴台 盼提升華語文實力

駐印度代表處教育組昨天頒發證書給47名獲教育部華語文獎學金的印度學生，並安排先前的得獎者分享到台灣學習的經驗。多數獲獎學生對能到台灣都滿懷期待，希望藉此機會，提升華語文實力。

2025年華語文獎學金得主梅拉（Neeraj Mehra）告訴中央社記者：「在台灣學華語文的6個月，是我人生中最棒的經歷。」她除了分享經驗，也告誡得獎者務必遵守相關規定，例如若是因為蹺課使上課時數不足，獎學金將被取消；考試成績、作業繳交情況、行為表現、到課時數等都會被列入考評，若未達規定標準，獎學金也會被取消。

駐印度代表處教育組組長賴碧姬接受中央社訪問時表示，教育部設立這個獎學金多年，主要是希望國際學生透過學習華語文，了解台灣的語言、文化、歷史以及台灣的風土民情，進一步增進國際友人與台灣間的情誼。

今年有47名印度學生獲得教育部華語文獎學金，可到台灣各校的語言中心，學習華語文3到12個月不等的時間；代表處也請專人針對簽證申請等相關流程做詳盡解說。

賴碧姬提到，學習華語文對印度學生來說，是全新的體驗，也能增加到台灣升學、取得學位、實習，甚至留在台灣工作的機會，「拿華語文獎學金到台灣學習，是探索這一切可能的第一步」。

賴碧姬表示，印度學生對學習華語文的興趣跟認知還不深，因此教育組還需要做更多的深化推廣工作，期待透過華語文獎學金的篩選，讓印度學生先具備相當的華語文程度，並對台灣有一定的認識跟了解，「也要讓他們認知到，學習華語文，台灣應該是第一選擇，而不是備選方案。」

希望藉由推廣，加上教育組平日到印度各大學舉辦台灣留學說明會，以及目前全印度43個台灣教育中心華語文教師一起努力，除了教好華語文，也推廣台灣的美好，深化台灣和印度在高等教育方面的交流。

拿到獎學金，將到台灣學華語文6個月的維茲（Aarushi Vats）受訪表示，她念的是哲學，因此深入研究儒家、道家思想，「所以我對台灣這個國家，和台灣的文化產生了濃厚的興趣，由於（對台灣）感到好奇，所以我開始看台灣的電視劇、電影，並開始聽台灣音樂，也在學校選修了華語文，我非常樂在其中。」

一名獲獎學生張明軒（Selung Moingson Maring）告訴中央社記者，他想當教中文的教授，所以開始學華語文，目前已經學了兩年多，接下來希望念完碩士、博士，然後可以當上教授，希望這次到台灣，能把華語文學得更好。

將到台灣學華語文6個月的獲獎人王安心（GeetanjaliTiwari）對中央社表示，她很想到台灣，因為台灣有很棒的文化。曾在校內負責語言課程相關註冊工作的她發現，大家對學習華語文都「很喜歡」，讓她也想學習這個語言，也想到台灣認識一些人、了解台灣的文化，包括如何慶祝農曆新年等。

獲獎人蒂文（Devendra Kumar）表示，台灣是印度學生學習華語文的關鍵樞紐，華語文獎學金也是印度學生能到台灣學習的少數管道之一，所以他非常希望有機會在台灣學華語文、體驗台灣文化，並以此獲得沉浸式學習經驗，「期待到台灣後，我能好好學習、好好體驗台灣文化，也希望我的華語文水準能提升。」

一名獲獎學生的家長夏瑪（Vishal Sharma）告訴中央社記者：「一旦要送孩子出國，難免會感到憂心，但我們知道，台灣是非常安全的國家，人口受教育程度高、犯罪率低，所以我們很開心能把女兒送到台灣。」

在印度擔任華語教師的陳佳莉表示，她服務的學校比較鄉下，學生對出國留學十分憧憬，但要到歐美國家難度太大，所以像台灣這樣比較友善的國家就很適合。

陳佳莉說，她兩年來協助多位學生申請到華語文獎學金，獲得到台灣學習的機會，「有學生因此到台灣上大學，甚至獲得讀研究所的機會，算是幫他們圓了留學的夢。」

陳佳莉談到，為提高學生對華語文、對台灣的興趣，她除了設法讓學生覺得學華語文「沒這麼困難」外，也會介紹台灣的地理、風情、文化，並在課堂上透過踢毽子、做燈籠、寫春聯等好玩的文化活動，讓學生認識台灣、喜歡台灣，進一步激發想到台灣念書的動機。