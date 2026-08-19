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歐洲台灣文化年 高雄「台灣合唱團」愛爾蘭演出

中央社／ 倫敦18日專電
外交部與文化部在歐洲各國執行「歐洲台灣文化年」計畫，來自高雄的「台灣合唱團」15日在愛爾蘭首都都柏林演出，帶來10餘首台灣歌謠。（駐愛爾蘭代表處提供）中央社
外交部與文化部在歐洲各國執行「歐洲台灣文化年」計畫，來自高雄的「台灣合唱團」15日在愛爾蘭首都都柏林演出，帶來10餘首台灣歌謠。（駐愛爾蘭代表處提供）中央社

外交部與文化部今年繼續在歐洲各國推進「歐洲台灣文化年」活動，來自高雄的「台灣合唱團」近日在愛爾蘭首都都柏林（Dublin）演出，帶來阿里山之歌、馬蘭姑娘、甜蜜蜜等10餘首台灣歌謠。

台灣合唱團音樂會15日在都柏林一座教堂舉行，由同時具男高音與合唱指揮專業的團長吳宏璋擔任指揮，鋼琴家陳怡真伴奏。

根據駐愛爾蘭代表處的資訊，音樂會吸引愛爾蘭各界及台灣僑界總計近170人出席聆賞，包括愛爾蘭前參議員霍爾肯（Gerry Horkan）。

駐愛爾蘭代表唐殿文出席致詞表示，台灣與愛爾蘭均重視自由民主；近年雙方在各領域的互動日益密切，例如在經貿領域，與2024年相較，台、愛雙邊進出口貿易總額去年翻倍。音樂會等文化藝術活動則可作為橋梁，增進台灣與愛爾蘭的相互了解、鞏固情誼。

台灣合唱團的演出獲觀眾起立鼓掌叫好。音樂會最後以安可曲「小城故事」畫下句點。

文化部與外交部去年首度推出「歐洲台灣文化年」計畫，今年再接再厲，以「人權倡議」、「藝文推廣」為2大主軸，在超過10個歐洲國家舉辦型態和風格多樣的文化藝術活動，例如歐洲台灣人權巡迴影展、英國亞洲酷兒藝術節、TAIWAN DAY（台灣日）歐洲巡迴、波蘭WATCH DOCS國際人權影展等。

歐洲 愛爾蘭 高雄 合唱團

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