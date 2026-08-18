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動保扎根國小學童 農業部首辦毛孩守護者爭霸賽

中央社／ 台北18日電

農業部推動扎根動物保護教育，首度舉辦「浪牠不流浪：毛孩守護者爭霸賽」，報名即日起至28日下午6時，歡迎國小三至六年級同學踴躍參加。

農業部今天發布新聞稿表示，今年推動「115年扎根動物保護教育－數位互動學習推廣活動」，首度將動物保護教育結合數位遊戲化學習及知識競賽，特別舉辦「浪牠不流浪：毛孩守護者爭霸賽」。

農業部邀請全國國小三至六年級學生化身「毛孩守護者」，從線上學習累積動物保護知識，再透過線上競賽一較高下，爭取晉級10月4日世界動物日實體決賽的機會。競賽報名自即日起至28日下午6時，歡迎國小三至六年級同學踴躍參加。

農業部表示，動物保護教育不只是認識法規，更重要的是讓孩子學會在生活中如何正確對待動物，今年活動運用PaGamO數位學習平台，將飼主責任、寵物照護、動物福利及友善動物等觀念，轉化為生活化、情境化學習任務與競賽題目，讓孩子在遊戲及挑戰中主動學習，建立尊重生命及負責任飼養的正確觀念。

農業部說明，活動規劃「數位互動學習、線上暖身賽、實體決賽」三階段，首先線上學習任務自7月起陸續推出，透過答題、闖關及即時解析，引導學生及民眾自主學習動保知識。第一波任務「學習成為負責任的飼主」吸引2萬1279人次參與，有1萬8500人次完成，完成率86.94%；第二波任務「學習正確通報 尊重動物生命」正上線中，邀請全國學童踴躍參與。

農業部指出，爭霸賽將於9月4日至6日進行線上暖身賽。參賽學生在PaGamO「大亂鬥地圖」中透過答題攻占領地、累積積分，排名前30名者即可取得實體決賽資格；30名晉級選手將於10月4日世界動物日齊聚農業部，進行20分鐘現場競賽，角逐「毛孩守護者」前三名。

小學 守護者 農業部

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