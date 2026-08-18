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罕病困厄擋不了向上心 新北12學子獲表揚生命教育典範

中央社／ 新北18日電

雖罹罕病仍難阻向上心，也有人不因身體創傷停止追求優勝，新北3人獲總統教育獎，還有9人積極求學獲奮發向上獎，市長侯友宜今天接見表揚，並肯定12學子是生命教育典範。

侯友宜今天接見表揚獲總統教育獎的土城國小王柏權、成功國小王為中及丹鳳高中劉品妡，以及9名獲奮發向上獎的學子，肯定他們面對生命逆境仍保持樂觀、勇敢追夢，期勉他們未來走入校園分享故事，成為最棒生命教育典範。

新北市教育局表示，王柏權罹患先天性表皮分解性水泡症，長期面對換藥及治療的疼痛，仍樂觀學習；

不僅熱愛爵士鼓，也在硬筆書法競賽多次獲獎，盼未來成為鼓樂教師，陪伴弱勢孩子從音樂中找到力量。

教育局表示，王為中因罹患粒線體缺損症，他鑽研魔術方塊並奪2025台東新光盃U12冠軍，也投入罕見疾病宣導，獲頒靈鷲山普仁獎。他期許成為魔術方塊教練，證明即使生命有所限制，仍能活出無限可能。

教育局表示，劉品妡熱愛跆拳道，曾獲全國青少年錦標賽金牌及全中運銀牌，卻接連遭遇雙膝前十字韌帶及半月板斷裂；歷經兩次手術、3年復健，又遇母親罹癌衝擊。

雖然面對連串波折，劉品妡在陪伴母親治療下，仍沒有放棄訓練，進而在全國總統盃錦標賽奪下銀牌，以及透過繁星推薦獲國立高雄師範大學體育學系錄取，她自我期許未來能成為體育教師，將勇氣與信念傳遞給更多孩子。

生命教育 新北 侯友宜

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