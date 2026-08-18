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中彰投大專校院校長座談 強化青年職涯接軌職場
勞動部勞動力發展署中彰投分署今天舉辦大專校院校長座談會，邀轄區22所大專校院校長與企業代表，交流青年職涯發展與就業服務，強化青年從校園接軌職場。
「深耕校園、攜手前行」座談會聚焦分署進校園服務，研議共同培育人才做法，包括針對大三以上學生推動「大專就業學程企業預聘計畫」及大四學生「就業銜接產訓專班」等，讓青年畢業前就能提早接觸產業、累積實務技能，做好就業準備。
中彰投分署統計，去年服務超過5.7萬名青年，較民國113年增加2.7萬人，其中入校辦理職涯講座、團體測驗、企業參訪及職涯諮詢約540場，持續協助青年做好就業準備。
中彰投分署表示，已在6所大專校院設Youth Salon校園據點，由專人提供職涯諮詢、履歷健診、模擬面試及客製化服務，而今年上半年，以系統化設計，從課堂到職場16小時「菁英學苑」服務超過2000人次，課程滿意度達92%，學生自評有助釐清職涯方向達90%。
中彰投分署持續與大專校院合作推動「大專校院就業學程企業預聘青年計畫」，115年已12校提42個學程申請案，讓青年透過校園專業培訓、企業實習及預聘等方式，提早接觸職場，累積實務經驗。
企業代表分享與大專校院合作實務經驗，其中旭東機械工業股份有限公司透過就業學程，結合校內專業課程與企業工作崗位訓練，讓青年提前接觸機械、自動化等產業實務；橋椿金屬股份有限公司以智能製造為培訓核心，安排精密加工、組裝、工業機器人及CNC等實作，搭配企業實習及預聘機制，讓學生畢業前累積實務經驗，表現優異者可直接留任。
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