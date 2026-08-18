文化外交大使「a-We」回台灣 主題特展9月登場

文化外交大使「a-We」去年在大阪世博期間首登世界舞台，連日本民眾也瘋搶a-We周邊。文化部今天表示，a-We後來接連到各國「出差」，9月將透過特展重返台灣。

文化部今天發布新聞稿表示，為了讓台灣的觀眾也有機會看見去年在大阪世博一系列精彩的WeTAIWAN展演活動，文化部特別在今年規劃「大阪世博回台灣」活動。首波即帶來文化外交大使a-We為主角的特展，將在文化空總全面對外開放的「晴空季」活動中，實踐文化空總作為「台灣發表」舞台的重要角色。

a-We去年大阪世博初亮相，帶動限量周邊搶購熱潮，日本社群因此引發自發性二次創作及粉絲互動。隨後a-We以文化外交大使身分出任務，接連到芬蘭赫爾辛基、美國紐約、鳳凰城等地「出差」，陪伴台灣表演團隊走上更多世界舞台。

此次「a-We台灣主題特展：a～～～Wemoji！」特展延續a-We的基礎造型，將有5款全新演化形態的a-We現身，展區包含「遇見a-We」、「認識a-We」、「找到a-We」、「共感a-We」、「加入a-We」及最後可以把眾多商品帶回家的「帶走a-We」展區。

除邀請大家走進展場與a-We互動，文化台灣基金會自即日起至9月6日也啟動「a-We好朋友創作募集計畫」公開徵件，預計選出10名創作者，以獨特視角延伸a-We與不同角色相遇的圖文故事，每名入選者可獲得新台幣4萬元創作授權費，作品將延伸應用於社群及文化交流推廣，徵件辦法請至官方Instagram（@wetaiwan.tw）查詢。

「a-We台灣主題特展：a～～～Wemoji！」將從9月4日至11月3日在空總國家文化基地（文化空總）圖書館展演空間展出。