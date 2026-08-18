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企業公益挺校園 台南10校獲贈書拓展國際視野、38校添40套AED

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
為強化校園緊急救護能量，台南市持續推動校園急救設備建置與急救教育，教育局今獲熱心人士黃柏昌捐贈40套自動體外心臟電擊去顫器，將分送38所學校。圖／南市教育局提供
為強化校園緊急救護能量，台南市持續推動校園急救設備建置與急救教育，教育局今獲熱心人士黃柏昌捐贈40套自動體外心臟電擊去顫器，將分送38所學校。圖／南市教育局提供

為強化校園緊急救護能量，台南市持續推動校園急救設備建置與急救教育，教育局今獲熱心人士黃柏昌捐贈40套自動體外心臟電擊去顫器，將分送38所學校，另外，台南在地企業為拓展學子國際視野，今也捐贈100本書籍給予10所國中小學，從閱讀教育到緊急救護，為校園挹注公益資源。

教育局表示，突發性心臟驟停往往發生突然，能否掌握黃金救援時間是搶救生命關鍵，校園也是社區民眾運動、休閒的重要公共空間，感謝黃柏昌捐贈40套自動體外心臟電擊去顫器，協助完善急救設備並擴大校園安全功能。

教育局強調，校園急救除設備到位外，也須強化人員操作能力，市府將持續辦理CPR、AED及急救情境演練，並編列經費維護設備，讓AED隨時保持可用狀態，逐步建構更完整的校園安全防護網。

此外，台南在地企業上曜集團今也捐贈100本「Discover Taipei：VIS從巷弄開展全球視野」給予10所國中小學，該書以專題式學習（PBL）為核心，透過雙語導覽介紹台灣人文與民俗，希望讓學生培養跨領域探究能力及國際視野。

業者表示，期盼透過這本兼具在地采風與國際視野的書籍，啟發學子從在地巷弄探索世界，此次受贈學校包括九份子國中小、建興國中、中山國中、民德國中、金城國中等10校。

台南在地企業上曜集團今捐贈100本「Discover Taipei：VIS從巷弄開展全球視野」給予10所國中小學，希望讓學生培養跨領域探究能力及國際視野。記者萬于甄／攝影
台南在地企業上曜集團今捐贈100本「Discover Taipei：VIS從巷弄開展全球視野」給予10所國中小學，希望讓學生培養跨領域探究能力及國際視野。記者萬于甄／攝影

校園 台南 公益

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