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台灣青年海外圓夢赴帛琉、馬紹爾 推展社區健康調查及營造

中央社／ 台北18日電

教育部青年署推動「青年百億海外圓夢基金計畫」，具公衛與醫療照護背景的台灣青年前往帛琉、巴拉圭、馬紹爾群島共和國等地見習、進行社區健康調查等，以專業所長深耕友好國家。

教育部今天發布新聞稿指出，為鼓勵青年拓展國際視野，教育部青年發展署自民國114年起推動「青年百億海外圓夢基金計畫」 ，以拓展青年國際鏈結交流、帶動百工百業創新成長，115年支持超過3000名青年赴海外圓夢。

輔仁大學16名來自醫學、公衛、護理、牙醫及長照等跨領域背景的青年組成團隊，於7月中旬前往南太平洋友邦帛琉，除了拜會帛琉國家醫院、健保署，並獲得帛琉總統惠恕仁及駐帛琉大使陳剛毅接見；青年團隊深入在地社區與街道，透過口腔健康、糖尿病等慢性疾病社區調查，建立帛琉健康資料基礎，提升居民健康意識。

由具醫療照護背景青年組成的「南美有愛：醫起飛向巴拉圭」團隊，自5月起赴巴拉圭進行3個月跨國交流，青年團隊以「中巴佛光康寧醫院」為主要見習據點，深入臨床第一線，觀察巴拉圭基層醫療與早產兒照護運作，後續更發表「巴拉圭早產兒社會支援相關議題建議書」。

提出「醫療英雄挑戰關鍵時刻」計畫的青年團隊，則前往馬紹爾群島共和國，參與「台灣衛生中心」業務，協助社區健康營造、非傳染性疾病國際研討會籌備及學童營養夏令營，攜手推動在地永續健康。

另外，參與「醫療E時代」計畫的2名見習青年，預計9月前往巴拉圭衛福部資通訊司，支援台巴雙邊合作的「醫療資訊管理效能計畫」，青年將深入體驗公部門醫療數位轉型過程，並隨團隊赴各地公立醫院支援設備安裝與網路牽線，展現跨文化與跨體系的技術整合能力。

帛琉 青年 健康

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