教育新血流失／「家長的不信任最消耗」 特教老師轉戰安親班 揭第一線教育現場殘酷真相

擔任安親班老師已有四年資歷的蔡老師，大學時期就讀特殊教育學系。順利通過教檢、實習並取得教師證的她，曾參與過兩次教甄，卻尚未成功躋身正式教師的行列。原本對進入校園體系抱有滿腔憧憬，但蔡老師深知，如今的「老師」早已不是單純的教學與陪伴。繁重的文書處理、親師溝通與行政責任，讓第一線教師背負著令人難以喘息的壓力。看著近年來日益嚴峻的「教師困境」，也讓她漸漸萌生了「不一定要當正式老師」的想法。

遇用心老師奠定未來夢想 爸爸曾憂「太封閉」

大人的一舉一動，很容易在孩子心中種下種子，成為未來茁壯的根基。蔡老師回憶，幼時的老師非常溫柔，曾耐心幫助她融入班級群體；國中住校時，儘管班上多達60名學生，老師依然對每個孩子付出百分之百的用心。她記得有次自己藥物過敏，但習慣就診的診所在老家附近，老師甚至特地開車載她回家看診。

老師展現的關懷與溫柔奠定了蔡老師的教育夢，「就是很用心，才讓我覺得以後想走老師這條路，也沒想到真的往這裡走了」。不過，蔡老師的父親起初有些擔憂，認為教育圈相對封閉、不易接觸到外界變化，尤其她修習的又是特教科系，圈子更為狹窄。好在多數親友對她的選擇仍給予高度肯定，「他們覺得夢想和現實如果能走在同一條路上，當然是最理想的狀況。」

夢想與現實的落差 「家長不信任」最消耗

然而，現實與理想總有落差。進入實習階段後，蔡老師發現大學裡學的理論太過美好，與教學現場的實況大相逕庭。「原本覺得老師應該只是教教書、陪小孩玩在一起。但後來發現，其實老師有非常多雜務要處理，像是應付評鑑、準備做不完的文書資料等。」除了繁雜的文件工作外，「親師溝通」也是踏入現場後才能真實體會的挑戰，且往往還得取決於實習時職場導師的風格與下放的權限。

在親師溝通中，「家長的不信任」是蔡老師認為當今教育環境下最容易消耗老師熱情的困境。「當家長不停質疑的時候，我也會懷疑自己是不是真的沒有做好？會覺得我已經付出這麼多，為什麼家長還是充滿防備？」她強調，這類極端的家長雖然是少數，但只要碰上一次，就足以讓老師感到深受打擊。

學校老師成丟包對象 教育現場困境澆熄正式教師路

近年來網路上的「匿名公審」風氣，同樣也是澆熄教育熱忱的一大痛點。出身特教科系的蔡老師分享，每個特教孩子都有不同的狀況，有時老師為了避免孩子出現不受控的攻擊行為，會在他們身上綁沙袋（提供深壓覺）；或是午休無法安靜躺著時，會用棉被稍微壓住孩子。這些應對策略都有經過專業評估，也都有經過家長討論、同意後才執行的，有些輔具甚至是由家長親自提供。然而，若這些畫面被不知情且未經查證的外界人士偷拍並上傳網路公審，不僅會讓老師的名聲遭到抹黑，事後為了自證清白所耗費的心力，更會對老師的身心造成嚴重影響。

雖然曾抱有正式教師夢，但看著層出不窮的教師困境，蔡老師漸漸覺得「不進入體制內的第一線教育好像也沒關係」。尤其在義務教育的觀念下，許多家長會把學校當成「托育所」，認為只要把小孩送進學校，所有該做、不該做的，理所當然全是老師的責任。相較之下，在安親班或補習班同樣能夠發揮專長、執教照顧孩子，卻不必背負過多體制內莫須有的壓力。

一個笑容就足以支撐 建議學弟妹「回想初衷」

教育這條路上，蔡老師也曾因學生進展不如預期而感到灰心：「當我的付出看不到成效時，會覺得自己是不是真的很不適合當老師？」不過，隨著經驗累積與前輩的開導，她漸漸明白，孩子或許不是沒有進步，只是未達到自己心中的高度期盼。她認知到，哪怕只有一點點，只要孩子在前進，就是一種進步。

當老師確實很容易消耗自我，但那份成就感也無可替代。蔡老師分享實習時的經驗，她曾花費大量時間陪伴一名中重度自閉症的孩子。看著他從一開始不發一語、不敢與人對視，到後來能看著別人的眼睛長達 5 秒、能回答自己的名字，甚至能認出所有顏色並開口數數。這些在旁人眼中微不足道的小事，對老師而言卻意義非凡：「學生的一小步，都會是老師心中巨大的成就感。」

孩子的一個笑容、一句稱讚，至今仍是支撐蔡老師持續走在教育之路上的最大動力。對於未來有意投入教育產業的學弟妹，蔡老師溫柔地建議：「覺得很累的時候，可以回頭想想，當初自己為什麼要走這條路。」