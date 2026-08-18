2030雙語政策外師可教藝文、體育 教育部：不得獨立授課

為了達成2030雙語政策目標，教育部日前修正各級學校申請外國教師聘僱許可及管理辦法，開放外籍教師於高級中等以下學校教授生活、藝文、體育、健康等非語文領域課程，引發教育界擔憂恐鬆動教師專業、工具化藝能課程，甚至衝擊本土教育主體性。教育部強調，外籍教師採外加員額進用，僅能以共同備課、協同教學方式參與，不得獨立授課，不影響本國教師員額及聘任權益。

台灣教育產業工會理事長郭彥成表示，教育部長期宣稱十二年國教重視全人發展與「科科等值」，但此次修法卻率先開放外師進入藝文、健體、生活等領域，無形中將這些科目視為雙語政策較容易介入、可彈性調度的場域，形同自我否定「科科等值」。他強調，藝文、健體、健康與生活課程各有不可替代的教育重任，不應為配合雙語政策KPI，被矮化為語言練習的附屬工具。

郭彥成認為， 近年學校招聘教師困難，根本原因在於教育勞動條件惡化，教育部不正面改善教師工作條件，卻以擴大外師任教範圍製造人力補充假象，是逃避責任，更是對教師專業的嚴重傷害。

台教產教育政策智庫執行長楊逸飛質疑 ，本次修法牽涉師培與聘僱制度重大變革，過程缺乏公開諮詢。外籍教師的學科專業與教學能力由誰認定、與本土教師間的「雙軌制度」是否能有一致的專業標準，也都缺乏明確規範，政策倉促上路只會帶來更多亂象。

教育部表示，此次修法是配合雙語教育政策及外國專業人才延攬及僱用法修正，目的在增加教學現場多元專業及雙語教學資源，並非為補充教師缺額，也不是以外國教師取代本國教師，受聘的外國教師除英語須為其護照國籍的官方語言或通用語言外，也須具備擬任領域或科目的專業學歷及任教資格，且外國教師採外加員額方式進用，以共同備課、協同教學方式參與，不得獨立授課，本國教師仍為課程與教學主體，員額及聘任權益不受影響。

教育部說明，配合外國專業人才延攬及僱用法修正，修訂外國教師聘僱管理辦法，增列高中以下學校可聘僱符合資格的外國專業人才，依專長參與語言及藝能、活動等領域教學，並協助教師研習、培訓。

教育部指出，此舉是為推動2030雙語教育，透過不同專業背景外國教師參與共同備課，促進跨領域合作與教材創新，也增加學生接觸及運用英語的機會。相關課程仍以各領域課程綱要及學習目標為核心，並不因外國教師參與而改變原有課程內容及學科本質。

教育部強調，外國教師須經中央主管機關審查許可，採外加員額方式進用，不得獨立授課，本國教師仍為課程與教學主體，不影響本國教師既有員額及聘任權益。