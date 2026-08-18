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國圖「菲海奇航」聯展 見證台菲跨文化交流

中央社／ 台北18日電

國家圖書館菲律賓國家圖書館攜手合作「菲海奇航：台灣與菲律賓的跨文化對話」特藏文獻展，今天起在國圖藝文中心1樓展覽室展出。

根據國家圖書館發布新聞稿，代理館長翁誌聰表示，圖書館典藏的不只是文獻，更保存著人類文明交流的共同記憶。此次展覽不僅是兩館合作的重要成果，更希望透過珍貴文獻重新梳理台灣與菲律賓共享的海洋文化記憶，深化兩國在人文研究、文化保存及圖書館專業領域的交流合作。

此次展覽規劃4大主題，「以物易物．古籍記載」展現先民跨越海洋，以琉璃珠、瓷器交換珍珠的早期貿易智慧；「季風引航．貿易往來」呈現航海者順應冬去夏回的季風特性，將馬尼拉與台灣串聯為國際商貿據點。

「南島共鳴．文化交織」呈現南島語族先民在數千年的划槳互訪、麻織工藝與樂器節奏中，激盪出深層文化共鳴；「文藝脈動．當代對話」則從老船長的日誌、藝術家梁丹丰馬尼拉速寫，到余光中與謝馨等名家的手稿，兩地文人跨越海域，在字裡行間續寫著未完的故事。

展覽現場除展出珍貴文獻外，亦精選由台灣學者編撰的菲律賓研究專著、翻譯著作及各類專題書籍，並提供影片和中英雙語展示說明及語音導覽。

「菲海奇航：台灣與菲律賓的跨文化對話」特藏文獻展今天起至9月29日在國圖藝文中心展出；9月1日起則在菲律賓國家圖書館開幕。

圖書館 菲律賓 兩國

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