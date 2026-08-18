政府普發1萬元 10大公教團體喊話補足退撫撥補：基金恐134年告罄

行政院院會將處理116年度中央政府總預算案，賴清德總統日前稱總預算創下新高，並編列各項育兒津貼，昨天更以「全民共享經濟成果」為由，宣布明年將普發現金1萬元。對此，公教團體呼籲政府正視身為公教人員「法定雇主」的責任，儘速補足連續3年短編的退撫撥補預算，依精算報告足額撥補基金缺口。

台灣教育產業工會等10大公教團體今天偕同立法委員召開記者會，指自民國107年7月1日年金改革上路至今，公教人員為國家財政與制度永續共計撙節3960億元挹注退撫基金，但政府身為法定雇主，卻一再規避應負的撥補責任。

公教團體表示，最新第9次退撫基金精算報告顯示，基金用罄年限再度提前至134年用罄、教育人員則於131年即告枯竭，潛藏負債達2.9兆元。原本銓敘部、教育部依法提報10年撥補方案，行政院卻將期程拉長至20年，113至115年度撥補金額與原規劃相比，名目差額累計459億元。

台南市教育產業工會常務理事侯俊良說，政府既有能力編列總預算投資下一代，也有餘裕普發現金，卻對公教人員退撫基金打折。相較政府每年編列高達1300億元挹注勞保基金，身為65%法定雇主，卻連年短編退撫基金撥補預算、延長撥補期程，質疑政府「此時不撥足，更待何時？」

民眾黨立委蔡春綢表示，退撫撥補是政府身為「法定雇主」應履行的義務，並非恩賜。她批評行政院將撥補期程由10年延長至20年，看似減少眼前支出，實質上是「延後付款、轉嫁責任」，恐讓基金錯失投資效益，未來反而增加撥補成本。她要求行政院恢復10年撥補方案、盤點歷年短編缺口並提出分年補足期程，同時針對年資補償金進行影響評估，提出具體修法方向。

台灣公務革新力量聯盟理事長洪瑞壕則表示，政府施政建立在誠信之上，若身為法定雇主卻連年欠繳退撫撥補，將削弱公務體系吸引、留住人才的能力，呼籲政府足額撥補並修法返還年資補償金，以免公教人才對體制失望，演變成嚴重的人才斷層危機。

10大公教團體包括台灣教育產業工會、台南市教育產業工會、高雄市教師職業工會、屏東縣教育產業工會、宜蘭縣教師職業工會、基隆市教師職業工會、苗栗縣各級學校產業工會、新竹市教師職業工會、新竹縣各級學校產業工會，以及台灣公務革新力量聯盟。

公教團體提出3大核心訴求：

1.依據精算報告足額撥補：行政院應恪守第9次精算報告的10年撥補方案，公務人員每年201億元、教育人員每年136億元，合計337億元，並於116年度總預算中一次補齊前三年短編缺口。

2.修法返還年資補償金：政府應正視當年由恩給制轉儲金制時的法定承諾，切斷年資補償金與基金虧損的不當連結，立即啟動修法返還年資補償金。

3.朝野嚴審總預算：懇請立法院朝野黨團於審查116年度中央政府總預算時嚴格把關，強力監督行政院補足欠款與編足撥補預算。