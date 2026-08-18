開放外師教非語文科 教師工會反彈

教育部修正「各級學校申請外國教師聘僱許可及管理辦法」，開放外籍教師於高級中等以下學校教授生活、藝文、體育、健康等非語文領域課程，台灣教育產業工會等九大教師工會認為，教育部以推動雙語政策為由擴大外師任教範圍，表面上是促進英語生活應用，實際上卻是以雙語之名鬆動教師專業、工具化藝能課程，並衝擊本土教育主體性，呼籲教育部撤回修法。

台教產理事長郭彥成指出，教育部長期宣稱十二年國教重視全人發展與「科科等值」，但此次修法卻率先開放外師進入藝文、健體、生活等領域，無形中將這些科目視為雙語政策較容易介入、可彈性調度的場域，形同自我否定「科科等值」。他強調，藝文、健體、健康與生活課程各有不可替代的教育重任，不應為配合雙語政策ＫＰＩ，被矮化為語言練習的附屬工具。

郭彥成認為， 近年學校招聘教師困難，根本原因在於教育勞動條件惡化，教育部不正面改善教師工作條件，卻以擴大外師任教範圍製造「人力補充」假象，是逃避責任，更是對教師專業的嚴重傷害。

台教產教育政策智庫執行長楊逸飛質疑 ，本次修法牽涉師培與聘僱制度重大變革，過程缺乏公開諮詢。外籍教師的學科專業與教學能力由誰認定、與本土教師間的「雙軌制度」是否能有一致的專業標準，也都缺乏明確規範，政策倉促上路只會帶來更多亂象。