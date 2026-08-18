大學分發 遊憩運動、藝術學群缺額率最高

大學考試入學分發委員會昨日公布大學分發入學管道錄取結果，今年共有三萬三○七一人完成志願序登記，最終錄取三萬二二五七人，錄取率百分之九十七點五四，較去年提高一點二個百分點；今年分發後招生缺額共六○三人，相較去年一二二○人，減少六一七人，創六年來新低。

大學考試入學分發委員會執行秘書沈聖智表示，今年缺額共分布在十六所大學，四所為私立大學、十二所國立大學。缺額率最高的前五所大學依序為玄奘大學缺額率百分之六十八點七五、南華大學百分之卅七點五、大葉大學百分之廿九點六九、金門大學百分之廿九點二三、慈濟大學百分之廿四點○六。

對此，玄奘大學回應，少子女化與多元升學管道的普及，僅憑「分發入學」單一管道錄取人數，已無法真實反映一所大學的整體招生狀況與辦學成效，學校學士班招生總人數已破八成（所有管道）。

南華大學表示，分發入學名額包含其他招生管道未額滿後的回流名額，且學校位處非都會區，地理位置對部分學生選校意願有所影響；若綜合特殊選才、繁星、個人申請及獨立招生等管道，今年總註冊率預計突破百分之九十二。

大葉大學則把高缺額原因導向少子女化，並表示分科只是多元招生管道之一，並不影響學校辦學品質，學生可安心入學和就讀。

學群分面，今年教育學群、跨領域學群及數理化學群錄取率均達百分之百；缺額比率最高的則為遊憩運動學群，其次為藝術學群，大眾傳播學群則居第三。

沈聖智說，近年各大學及教育部持續推動跨域學習，透過推廣跨領域學士班及鬆綁相關制度，提高學生對跨領域學群的認識與接受度，部分尚未確定專業方向的學生也會先選擇跨域學群探索。至於藝術及遊憩與運動學群名額使用率較低，則可能是藝術類學生對目標學校或科系已有較明確選擇，因此部分學校出現較多缺額。