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鄭英耀訪苗栗校園 優先支持智慧產業人才培育
教育部長鄭英耀說，針對智慧產業人才培育，學生實作設施、智慧科技設備與產業接軌，教育部資源應優先支持，將盤點苗栗高中、苗栗農工關於學生安全直接相關的設施修繕，評估補助。
民進黨立法委員林月琴今天邀鄭英耀等人走訪國立聯合大學、苗栗高中與苗栗農工，包括苗栗縣議員陳品安及關心教育的地方人士也共同參與。
林月琴今天發布新聞稿表示，普通高中要支持學生探索與發展，技術型高中要把知識變成實作能力，大學則要把科研、國際鏈結與產業需求帶進人才培育，中央的責任就是把這些環節接起來。
針對智慧產業人才培育，鄭英耀表示，學生實作設施設備、智慧科技設備與產業接軌，教育部資源應優先支持；大學科研成果則要透過課程、設備與合作機制，轉化為教師能教、學生能操作的資源。
鄭英耀指出，將會請國教署盤點苗中、苗農與學生安全直接相關的設施修繕，評估可銜接的補助，並以學生安全項目優先。
開學在即，鄭英耀說，學校應強化校園反毒教育與新興毒品識別知能，並把宣導、早期辨識、教育輔導及教師協助串接起來。此外，政府推動「青年百億海外圓夢基金計畫」，支持有夢想、願意提出行動方案的青年，希望學校也能多宣傳。
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