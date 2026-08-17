優人神鼓首度巡演捷克 演繹大自然禪境感動觀眾

優人神鼓16日晚間在捷克布拉格劇院演出「入夜山嵐」，以一座山從黎明走向黑夜為主軸，透過呈現破曉、風聲、光影、夕陽與入夜等意象，結合鼓聲、樂器、舞蹈與禪意，帶領觀眾沉浸於寧靜深遠的藝術氛圍。

「入夜山嵐」將山林一日之中的景象變化轉化為音樂與肢體語彙，全作共分為〈破曉〉、〈風廻竹林〉、〈大驟雨〉、〈清涼〉、〈夕陽獨行〉、〈明滅〉與〈入夜山嵐〉等篇章，層層鋪陳山林由晨曦至夜幕降臨的生命律動。

捷克觀眾Marek看完後告訴中央社記者，這是一次非常有趣的文化體驗。他對演出中各種獨特且罕見的鼓器印象深刻，「我最喜歡的片段是步調較為沉靜緩慢、由5面大鑼共同合奏的演出。」

捷克觀眾Jarda表示，整場表演帶來意想不到的驚喜。演出中的擊鼓震撼且完美同步，並讚嘆鼓手們默契與流暢肢體舞蹈編排。

Jarda提到，演出者在舞台上的動作與神韻，讓他聯想到博物館中播放的傳統文化動畫與歷史影像，動作簡潔卻精準流暢，是一場令人印象深刻且獨特的文化演出。

優人神鼓藝術總監黃誌群接受中央社訪問時表示，此次演出作品「入夜山嵐」，源自長年在台北老泉山訓練、生活的經驗。山不只是團隊的訓練基地，也是創作的重要養分。「我們常常都在山上訓練，待久了之後，整個作品都是在山上的變化。」

黃誌群當時花2個月創作「入夜山嵐」，在2007年於山上首演。近20年後重新搬演，他認為當年從大自然創作的音樂與舞蹈，在今日仍具獨特力量，「舊作像是新作」。

他形容，「入夜山嵐」是優人神鼓眾多作品中「最音樂性的作品」，希望透過音樂、鼓聲與身體，帶給觀眾與土地連結的寧靜。

黃誌群說，這些看似描寫自然光景的作品，其實也蘊含對時代變遷與禪宗精神的思考。「就像我們的心一樣，我們的念頭常常來了，卻不知道是怎麼消失的。」入夜山嵐來無影、去無蹤，也成為一種對人心與生命流動的映照。

在音樂創作上，這部作品刻意打破傳統東方音樂的框架，運用許多三拍音，但同時保留東方樂器的韻味，例如笛子、笙、揚琴、鼓等樂器，並加入大提琴，補足傳統國樂較少呈現的低音線條。「『入夜山嵐』帶入一種不同於所謂冥想音樂的風格，同時融合藝術跟道。」

過去不少國外觀眾欣賞此作品後，都留下深刻印象。黃誌群表示，「他們覺得這個時代很需要這樣的聲音。」尤其經歷疫情後，世界仍處於變動與不安之中；當觀眾聽見這些聲音，感受到與土地和身體相連，能在快速變動的時代裡沉澱下來。