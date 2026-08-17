教部放寬私校賸餘款投資 明確風險管控機制

教育部修正「私立學校賸餘款投資及流用辦法」，將購買同一公司發行的股票、公司債占可投資額度的上限，由10%放寬到20%，經主管機關核准更可達50%，但要訂定風險管控機制。

私立學校當年度收支如果有賸餘，依法可以拿來投資，但額度有嚴格限制。依照「私立學校賸餘款投資及流用辦法」第6條原本的規定，購買同一公司發行的股票、公司債等，或是同一證券投資信託公司發行的受益憑證，額度合計不能超過可投資額度上限的10%。

這項規定讓私校感到綁手綁腳，教育部於今年6月修法，將原本10%的上限，放寬為20%，且經學校法人主管機關核准，更可達到50%。

教育部解釋，考量私校賸餘款投資，是為挹注學校財源、增加自籌收入，因此才適度放寬。但因市場環境變動迅速，還是希望私校設有穩健的財務監管機制，並明確知道投資商品的風險，因此新修的辦法設有但書，如果要達到50%，仍須報請主管機關核准。

新修辦法第5條更明確規定，私校校應訂定「投資決策及風險管控作業機制」。教育部表示，不論是要買賣有價證券，還是做其他投資決策，私校都應訂有管理規章，設計作業程序和內部控制點，並由校內稽核人員或委任會計師定期稽核，兼顧收益和安全。

依照規定，私校運用賸餘款進行投資前，應先計算可投資額度上限，經董事會通過並登載於會議紀錄中。私校也應定期檢視投資的項目、額度及盈虧情形，並向董事會及監察人報告，並定期向學校主管機關申報各月的動支情形。