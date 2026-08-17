快訊

不只蕭伊受害…前女友妮婭低調認「Joeman是慣犯」：看到她像看到自己

「兄弟姊妹特留分刪除」公告了！法務部：2027年2月17日正式實施

聽新聞
0:00 / 0:00

教部放寬私校賸餘款投資 明確風險管控機制

中央社／ 台北17日電

教育部修正「私立學校賸餘款投資及流用辦法」，將購買同一公司發行的股票、公司債占可投資額度的上限，由10%放寬到20%，經主管機關核准更可達50%，但要訂定風險管控機制

私立學校當年度收支如果有賸餘，依法可以拿來投資，但額度有嚴格限制。依照「私立學校賸餘款投資及流用辦法」第6條原本的規定，購買同一公司發行的股票、公司債等，或是同一證券投資信託公司發行的受益憑證，額度合計不能超過可投資額度上限的10%。

這項規定讓私校感到綁手綁腳，教育部於今年6月修法，將原本10%的上限，放寬為20%，且經學校法人主管機關核准，更可達到50%。

教育部解釋，考量私校賸餘款投資，是為挹注學校財源、增加自籌收入，因此才適度放寬。但因市場環境變動迅速，還是希望私校設有穩健的財務監管機制，並明確知道投資商品的風險，因此新修的辦法設有但書，如果要達到50%，仍須報請主管機關核准。

新修辦法第5條更明確規定，私校校應訂定「投資決策及風險管控作業機制」。教育部表示，不論是要買賣有價證券，還是做其他投資決策，私校都應訂有管理規章，設計作業程序和內部控制點，並由校內稽核人員或委任會計師定期稽核，兼顧收益和安全。

依照規定，私校運用賸餘款進行投資前，應先計算可投資額度上限，經董事會通過並登載於會議紀錄中。私校也應定期檢視投資的項目、額度及盈虧情形，並向董事會及監察人報告，並定期向學校主管機關申報各月的動支情形。

私校 機制 公司債

延伸閱讀

趙姬違約…監理漏洞浮現 經濟部、金管會卻各說各話

專輔人員薪資擬調升 國教盟籲施行日期、晉升規則一次說清楚

葉銀華／兩種私募，監理標準差這麼多？

專輔人員薪資擬調高！教育部修法增設資深優良專輔 月薪達6.8萬

相關新聞

大考中心主任張新仁已屆退休年齡...8月底卸任 新任人選徵詢中

大考中心主任張新仁自2023年9月上任，上任近3年，任期屆滿且已屆退休年齡，預計將在8月底卸任，接任人選目前尚未出爐。

隨團赴澳研習...小學老師心得：把提問權還給學生 海洋單元不只認識生物

國立台灣海洋大學與台灣國際雙語與科技教育發展協會合作，執行海洋教育與數位科技整合國際教師培訓與交流計畫，安排全台16名國小、國中及高中教師前往澳洲，採制式入班觀課、非制式場域踏查雙軌模式，希望能借鏡澳洲體制，為台灣海洋教育與數位學習開拓新視野。

高中師約討論大學面試…女學生傳遭摸胸又摸腿 台中教育局啟動調查

台中某高中傳出有高三女生，遭教師以「討論大學面試」為由單獨約外出吃飯，期間遭教師環抱摸臉，還被帶上車摸胸及大腿。台中市教育局表示，有學生就讀高三期間疑遭教師肢體騷擾，立即督導學校儘速召開性別平等教育委員會，依「性別平等教育法」啟動調查。

總獎金327萬！第2屆「金繪獎」徵件開跑 得主再加碼60萬創作金

文化部今天宣布，第2屆「金繪獎」即日起至9月18日受理報名，得主未來還可申請「下一本書」60萬元獎勵，得獎作優先納入文化部「Books from Taiwan 2.0」外譯推廣及海外拓展計畫。

新北愛老師！百業應援給正能量 攜手教師會推教權保護支持行動

教師節將至，在親師衝突加劇的氛圍下，老師最想要的禮物是社會的尊重與信任。新北市教育局今公布敬師月百業應援行動，為老師補給正能量，也攜手教師會、家長協會、家長會長協會及校長協會推動「教權保護支持行動」，涵蓋法律、行政協助到心理照護，建立更貼近教育現場需求的完整支持網，115學年度上路。

快刀論文比對系統公布AI學術報告 16.1%文獻有問題

AI在回答問題時，可能會虛構不存在的「幻覺文獻」。快刀論文比對系統今天公布2026 AI時代學術誠信調查報告，累積查核文...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。