大考中心主任張新仁已屆退休年齡...8月底卸任 新任人選徵詢中

教師節將至，在親師衝突加劇的氛圍下，老師最想要的禮物是社會的尊重與信任。新北市教育局今公布敬師月百業應援行動，為老師補給正能量，也攜手教師會、家長協會、家長會長協會及校長協會推動「教權保護支持行動」，涵蓋法律、行政協助到心理照護，建立更貼近教育現場需求的完整支持網，115學年度上路。

2026-08-17 12:24