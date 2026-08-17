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大考中心主任張新仁已屆退休年齡...8月底卸任 新任人選徵詢中
大考中心主任張新仁自2023年9月上任，上任近3年，任期屆滿且已屆退休年齡，預計將在8月底卸任，接任人選目前尚未出爐。
張新仁是台師大教育研究所碩士、美國德州大學奧斯汀校區課程與教學研究所博士，曾擔任過大考中心董監事長8年，也擔任過國北教大校長8年，並曾在教育部國民及學前教育署任職，行政資歷豐富。
大考中心董事長、台大校長陳文章表示，張新仁因任期屆滿且已屆退休年齡，因此提出請辭；至於新任主任人選，目前仍在徵詢中，尚未確定。
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