隨團赴澳研習...小學老師心得：把提問權還給學生 海洋單元不只認識生物

國立台灣海洋大學與台灣國際雙語與科技教育發展協會合作，執行海洋教育與數位科技整合國際教師培訓與交流計畫，安排全台16名國小、國中及高中教師前往澳洲，採制式入班觀課、非制式場域踏查雙軌模式，希望能借鏡澳洲體制，為台灣海洋教育與數位學習開拓新視野。

海大今天表示，兼任共同教育中心主任的師資培育中心暨教育研究所教授張正杰，與雙語與科技教育發展協會理事長陳昭勛，8月5日至16日率領16名教師學員，赴澳洲昆士蘭州布里斯本交流，先後至4所公立中小學入班觀課。

在專為新抵澳移民及難民青少年設置的Milpera State High School，學員注意到校方透過配置雙語教師助理等支持機制，展現包容多元學生的教學實踐。

張正杰指出，澳洲課綱9.0版，將永續列為3項跨課程優先議題之一，數位素養列為7項通用能力之一，都未設獨立科目，而是融入各學習領域，與我國將海洋教育列為議題，融入領域的設計高度相似，澳洲融入經驗具有直接參考價值。

交流團隊也前往摩頓島，展開涵蓋鯨豚辨識、捕鯨歷史、生物多樣性與海洋塑膠汙染一系列生態課程，落實「知識引導、實地觀察、親身體驗、反思行動」四階段學習歷程。

最能體現體制內外雙軌整合的，是隸屬昆士蘭州教育廳，專責環境教育場域的摩頓灣環境教育中心。中心服務對象涵蓋學前準備年級至12年級，不僅配置教學船，更長期串聯國家公園、科研社群與原住民耆老，讓戶外場域學習穩定成為正式課程的一環。

為實踐數位科技整合，計畫團隊自主開發中英雙語網頁版現場手冊，整合行程導航、即時定位、觀課紀錄與圖文日誌等功能，支援離線操作並能現場匯出報告，有效將科技工具融入研習現場。

「最令我停下思考的不是任何一堂課，而是摩頓灣環境教育中心的存在方式。」張正杰說，台灣的老師要帶學生親近海洋，往往得自己找場地、找解說、找船，成敗繫於個人熱忱。澳洲則由教育主管機關把場域、專業人員與載具建成制度的一部分。台灣要學習的不只是課程，更是這種讓認真的老師不必單打獨鬥的支持結構。

在台北市立木柵國中任教的陳昭勛指出，Milpera的學生來自數十個國家，但學校讓語言不成為學習的門檻，使他重新思考班上新住民子女的處境。澳洲對人工智慧先立規範再開放的做法，也值得校內討論時參考。

參加交流的基隆市深美國小老師蔡佩真說，在昆士蘭的教室裡，學生先記錄觀察到的現象、再彼此提問，老師不急著給答案。回到班上，她想先從把提問權還給學生開始，讓海洋單元不只是認識生物名稱。

海大表示，計畫團隊將把赴澳觀課紀錄，轉化為適合國內中小學使用的教案與數位教學資源包，並辦理成果分享會與教師工作坊。未來還將延續校際聯繫，積極促成台澳兩地學校在海洋永續與數位學習議題上的線上跨國共學，持續擴大國際教育合作影響力。

海大師培團赴澳12天，海大教授張正杰（中）與Kenmore South State School 校長Georgina Allardice（右）、副校長Andrew Sellick（左）合影。圖／海大提供

海大師培團赴澳12天，學員入班觀課。圖／海大提供

海大師培團赴澳12天，教師們以行動裝置操作現場紀錄工具。圖／海大提供