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高中師約討論大學面試…女學生傳遭摸胸又摸腿 台中教育局啟動調查

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
女學生示意圖。圖／AI生成
女學生示意圖。圖／AI生成

台中某高中傳出有高三女生，遭教師以「討論大學面試」為由單獨約外出吃飯，期間遭教師環抱摸臉，還被帶上車摸胸及大腿。台中市教育局表示，有學生就讀高三期間疑遭教師肢體騷擾，立即督導學校儘速召開性別平等教育委員會，依「性別平等教育法」啟動調查。

一名高中畢業生在Threads發文指出，高中教師去年以「討論大學面試」約好單獨吃飯，後來在車上被雙手環抱且摸臉，並反覆揉肩；另一次被狼師載去上課，在車上聊天過程中，起初把右手放在她的胸口來回觸摸，接著換成將手放在她左腳的大腿根部上來回觸摸，這些肢體接觸都讓她感到不舒服，也不是師生間應該有的互動。

台中市教育局今獲報後，立即聯繫並督導學校儘速召開性別平等教育委員會，並已完成通報。後續將依性別平等教育法等相關規定啟動調查，釐清事件經過，保障當事人權益，維護安全、友善的校園學習環境。

教育局呼籲，為保護相關當事人隱私並避免影響後續調查，請勿於社群平台揭露或轉載足以辨識當事人身分的資訊，並避免未經查證的揣測；如掌握具體事證，可提供學校或教育局，以利依法查明。

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