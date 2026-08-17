人權館用母語說故事 讓兒童理解自由學習尊重

國家人權博物館將推出「用台語講故事：講予囡仔聽的人權繪本」兒童系列活動，透過台語繪本朗讀、唸謠、遊戲、繪畫及手作等多元方式，讓兒童認識人權議題，理解自由學習尊重。

人權館今天發布新聞稿表示，活動分年齡規劃適合3至6歲學前幼兒參加的「早起場：古錐囡仔」，以及適合7歲以上學齡兒童的「下晝場：大漢囡仔」，鼓勵兒童自然地運用母語。

活動邀請「阿媽講古予你聽」Podcast主持人李苑芳、兒童文化研究社人權繪本小組講師鄭宜君與夾腳拖劇團團長吳易蓁共同參與。首場活動由李苑芳擔任講師，帶領親子共讀她創作的台語繪本「足芳的」與其他作品，學前幼兒重點放在學習認識自我與周遭世界，學齡兒童則學習理解不同生命，學習尊重他人。

鄭宜君則帶領大家從熟悉的生活情境出發，結合繪本朗讀、手指謠與繪畫創作，逐步探討親子關係、校園互動、戰爭與和平等議題，並引導兒童藉由繪畫來分享心中的想法與感受，學習肯定自我的價值。

夾腳拖劇團團長吳易蓁將以台語朗讀「說好不要哭」與「暗mi-moo」，帶領兒童認識台灣歷史，一起思考在面對流言、偏見與群體壓力時，如何保持好奇心、勇氣與獨立判斷的能力。其中「說好不要哭」取材自白色恐怖受難者陳欽生的生命故事，傳達受難者本人與家屬在威權統治下所承受的別離與傷痛。

人權館表示，希望透過一系列的繪本閱讀及母語說故事活動，讓兒童在熟悉的語言環境中接觸人權議題。「用台語講故事：講予囡仔聽的人權繪本」系列活動將於9月20日、10月4日及11月1日接力登場，活動採事先報名，全程免費，兒童須由家長陪同參與。