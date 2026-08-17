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總獎金327萬！第2屆「金繪獎」徵件開跑 得主再加碼60萬創作金
文化部今天宣布，第2屆「金繪獎」即日起至9月18日受理報名，得主未來還可申請「下一本書」60萬元獎勵，得獎作優先納入文化部「Books from Taiwan 2.0」外譯推廣及海外拓展計畫。
文化部第2屆「金繪獎」自即日起至9月18日受理報名，獎項分為「特別貢獻獎」、「繪本新人獎」、「繪本編輯獎」、「跨域應用獎」、「年度繪本獎」，以及「金繪大獎」，總獎金達327萬元，歡迎繪本創作者及出版社踴躍報名。
文化部指出，部長李遠上任後積極投入心力推動繪本相關政策，除辦理「繪本及圖文書創作新秀獎勵」、「繪本及圖文書學校」、「繪本及圖文書創作及出版行銷獎勵」等支持措施外，也在原有的國家級「出版三金」金鼎獎、金漫獎、金典獎外，新增設立「金繪獎」。
文化部表示，本屆金繪獎參賽作品報名資格為7月1日至115年6月30日間，首度在我國出版發行且載有ISBN或GPN的全新創作繪本作品。「繪本新人獎」、「年度繪本獎」及「金繪大獎」得主，未來可申請文化部提供的「下一本書」60萬元獎勵，鼓勵得獎者延續創作能量，持續累積臺灣繪本創作實力。
此外，得獎作品將優先納入文化部「Books from Taiwan 2.0」外譯推廣及海外拓展計畫，文化部也將攜手書店、學校、圖書館及數位閱讀平台等單位，透過線上線下書展、主題展覽、創作者講座等多元活動，持續推廣金繪獎入圍及得獎作品。
「金繪獎」除特別貢獻獎外，皆採網路報名，報名方式及文件請參考文化部獎補助資訊網https://grants.moc.gov.tw/，相關問題亦可電洽文化部人文及出版司蕭小姐（02）8512-6494。
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