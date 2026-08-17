快訊

彰化選情緊張 卓伯源點名鄭麗文：若選輸應勇敢辭黨主席

獨／高雄-花蓮機票800元...叫賣哥喊破喉嚨沒人買 航空業者去也搭台鐵

蕭伊弟弟護姊開撕Joeman！爆約砲、包養 曬投資收益「我姊不缺錢」

聽新聞
0:00 / 0:00

總獎金327萬！第2屆「金繪獎」徵件開跑 得主再加碼60萬創作金

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
文化部第2屆「金繪獎」自即日起至9月18日受理報名，歡迎繪本創作者及出版社踴躍報名。圖／文化部提供
文化部第2屆「金繪獎」自即日起至9月18日受理報名，歡迎繪本創作者及出版社踴躍報名。圖／文化部提供

文化部今天宣布，第2屆「金繪獎」即日起至9月18日受理報名，得主未來還可申請「下一本書」60萬元獎勵，得獎作優先納入文化部「Books from Taiwan 2.0」外譯推廣及海外拓展計畫。

文化部第2屆「金繪獎」自即日起至9月18日受理報名，獎項分為「特別貢獻獎」、「繪本新人獎」、「繪本編輯獎」、「跨域應用獎」、「年度繪本獎」，以及「金繪大獎」，總獎金達327萬元，歡迎繪本創作者及出版社踴躍報名。

文化部指出，部長李遠上任後積極投入心力推動繪本相關政策，除辦理「繪本及圖文書創作新秀獎勵」、「繪本及圖文書學校」、「繪本及圖文書創作及出版行銷獎勵」等支持措施外，也在原有的國家級「出版三金」金鼎獎、金漫獎、金典獎外，新增設立「金繪獎」。

文化部表示，本屆金繪獎參賽作品報名資格為7月1日至115年6月30日間，首度在我國出版發行且載有ISBN或GPN的全新創作繪本作品。「繪本新人獎」、「年度繪本獎」及「金繪大獎」得主，未來可申請文化部提供的「下一本書」60萬元獎勵，鼓勵得獎者延續創作能量，持續累積臺灣繪本創作實力。

此外，得獎作品將優先納入文化部「Books from Taiwan 2.0」外譯推廣及海外拓展計畫，文化部也將攜手書店、學校、圖書館及數位閱讀平台等單位，透過線上線下書展、主題展覽、創作者講座等多元活動，持續推廣金繪獎入圍及得獎作品。

「金繪獎」除特別貢獻獎外，皆採網路報名，報名方式及文件請參考文化部獎補助資訊網https://grants.moc.gov.tw/，相關問題亦可電洽文化部人文及出版司蕭小姐（02）8512-6494。

獎金 創作 繪本

延伸閱讀

多元文化繪本親子共讀心得徵件 最高獎勵4千元禮券

本土語言傑出貢獻獎徵件起跑 10月16日截止

擴大台灣文化版圖！2027百大文化基地徵選起跑 打造千里文化森林

圖書館借書作者有錢賺？他揭一季收益：背後意義遠大於金錢

相關新聞

代理教師荒 延燒中南部…連明星高中也難逃60

雙北教師「脫北潮」加劇，中南部也出現代理教師荒。高雄中學今年多達十一學科招代理教師，高雄女中五科開缺，理工科尤其難聘，部分缺額從六月招到八月，四、五招仍找不到人，學校轉挖其他學校代理教師補人力，中部明星高中也有相同困境。

總獎金327萬！第2屆「金繪獎」徵件開跑 得主再加碼60萬創作金

文化部今天宣布，第2屆「金繪獎」即日起至9月18日受理報名，得主未來還可申請「下一本書」60萬元獎勵，得獎作優先納入文化部「Books from Taiwan 2.0」外譯推廣及海外拓展計畫。

新北愛老師！百業應援給正能量 攜手教師會推教權保護支持行動

教師節將至，在親師衝突加劇的氛圍下，老師最想要的禮物是社會的尊重與信任。新北市教育局今公布敬師月百業應援行動，為老師補給正能量，也攜手教師會、家長協會、家長會長協會及校長協會推動「教權保護支持行動」，涵蓋法律、行政協助到心理照護，建立更貼近教育現場需求的完整支持網，115學年度上路。

快刀論文比對系統公布AI學術報告 16.1%文獻有問題

AI在回答問題時，可能會虛構不存在的「幻覺文獻」。快刀論文比對系統今天公布2026 AI時代學術誠信調查報告，累積查核文...

高雄尼布恩合唱團穿族服赤腳登台 世界大賽再奪兩金

尼布恩合唱團在瑞典第14屆世界合唱大賽（World Choir Games）第2階段的冠軍賽當代音樂組、混聲組分別拿下金...

教育部擬開放外師教藝文體健 9大教師工會憂衝擊師培、本土教育主體性

針對教育部修正「各級學校申請外國教師聘僱許可及管理辦法」，開放外籍教師於高級中等以下學校教授生活、藝文、體育、健康等非語文領域課程，台灣教育產業工會等9大教師工會反對此項修法，認為教育部以推動2030雙語政策為由擴大外師任教範圍，表面上是促進英語生活應用，實際上卻是以雙語之名鬆動教師專業、工具化藝能課程，並衝擊本土教育主體性。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。