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新北愛老師！百業應援給正能量 攜手教師會推教權保護支持行動

聯合報／ 記者王慧瑛／新北即時報導
新北市教師會理事長蔡淑遠說，早年教師憑著一分理念、初衷，足以支撐熱情到退休，近年許多老師處於防禦性教學狀態，怕功課出太少被家長嫌教學不力，出太多擔心被家長指霸凌孩子，許多老師被迫每天要蒐證保護自己不要被告，相當內耗。記者王慧瑛／攝影
新北市教師會理事長蔡淑遠說，早年教師憑著一分理念、初衷，足以支撐熱情到退休，近年許多老師處於防禦性教學狀態，怕功課出太少被家長嫌教學不力，出太多擔心被家長指霸凌孩子，許多老師被迫每天要蒐證保護自己不要被告，相當內耗。記者王慧瑛／攝影

教師節將至，在親師衝突加劇的氛圍下，老師最想要的禮物是社會的尊重與信任。新北市教育局今公布敬師月百業應援行動，為老師補給正能量，也攜手教師會、家長協會、家長會長協會及校長協會推動「教權保護支持行動」，涵蓋法律、行政協助到心理照護，建立更貼近教育現場需求的完整支持網，115學年度上路。

新北市教師會理事長蔡淑遠說，早年教師憑著一分理念、初衷，足以支撐熱情到退休，近年許多老師處於防禦性教學狀態，怕功課出太少被家長嫌教學不力，出太多擔心被家長指霸凌孩子，許多老師被迫每天要蒐證保護自己不要被告，相當內耗。

近年愈來愈多老師選擇提早退休，改當鐘點教師，寧可帶課後班，少了面對家長等壓力，教育現場浮現教師荒等危機，教學品質也受影響。

新北教育局長張明文是國小老師出身，深知第一線老師的壓力與挑戰，他說，「好老師敬一輩子」，老師就像父母一樣，不會忌妒孩子成就，他希望形塑「教育合夥人」氛圍，鼓勵老師與家長間有更多溝通與合作，避免內耗。

張明文談到，「教權保護支持行動」將從法律、行政、心理等方面扶助老師，讓老師無後顧之憂。

蔡淑遠說明，修法後改為具體、具名才受理，不是沒進校事會議就不調查，仍有考核調查等，許多老師可能因不熟悉法規與行政流程而感到徬徨，影響教學與身心狀態。為回應第一線需求，教師會規畫「濫訴防衛與法律支持計畫」，設置專屬諮詢專線，安排專業法律人員每周2天駐點教師會，協助教師釐清案件脈絡、法規適用及後續因應方向，讓教師在面對困難時有人可問、可陪伴。

「除了當老師的後盾，希望愛老師成為日常行動！」張明文表示，今年敬師月以「新北愛老師」為主軸，規畫敬師影片、電子專刊、教師紓壓活動及百業應援優惠等系列內容，結合勞工、客家、青年、文化及體育等跨局處資源，從老師實際需求出發，讓敬師不只是一句祝福，也成為生活中實際感受得到的支持。

「百業應援行動」串聯旅宿休閒、藝文場館、運動健康、餐飲及生活服務等產業，提供教師放鬆休憩、豐富生活與照顧身心的專屬選擇。禪繞文教基金會也加入響應，提供6場禪繞藝術紓壓體驗，陪伴老師在忙碌教學之餘放慢步調、舒緩身心。

新北學生演出短劇「老師的超能力」，劇中，老師總能看見每個孩子不同的學習需要，適時給予提醒與鼓勵，也細心察覺學生的情緒與想法。記者王慧瑛／攝影
新北學生演出短劇「老師的超能力」，劇中，老師總能看見每個孩子不同的學習需要，適時給予提醒與鼓勵，也細心察覺學生的情緒與想法。記者王慧瑛／攝影

新北教育局長張明文是國小老師出身，他說，希望形塑「教育合夥人」氛圍，鼓勵老師與家長間有更多溝通與合作，避免內耗。記者王慧瑛／攝影
新北教育局長張明文是國小老師出身，他說，希望形塑「教育合夥人」氛圍，鼓勵老師與家長間有更多溝通與合作，避免內耗。記者王慧瑛／攝影

「百業應援行動」串聯旅宿休閒、藝文場館、運動健康、餐飲及生活服務等產業，提供教師放鬆休憩、豐富生活與照顧身心的專屬選擇。禪繞文教基金會也加入響應，提供6場禪繞藝術紓壓體驗，陪伴老師在忙碌教學之餘放慢步調、舒緩身心。記者王慧瑛／攝影
「百業應援行動」串聯旅宿休閒、藝文場館、運動健康、餐飲及生活服務等產業，提供教師放鬆休憩、豐富生活與照顧身心的專屬選擇。禪繞文教基金會也加入響應，提供6場禪繞藝術紓壓體驗，陪伴老師在忙碌教學之餘放慢步調、舒緩身心。記者王慧瑛／攝影

新北教育局長張明文是國小老師出身，他說，希望形塑「教育合夥人」氛圍，鼓勵老師與家長間有更多溝通與合作，避免內耗。記者王慧瑛／攝影
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新北學生演出短劇「老師的超能力」，凸顯老師的「超能力」不是魔法，而是日復一日累積的專業、用心與陪伴，也呈現教育現場最真實的師生互動。記者王慧瑛／攝影
新北學生演出短劇「老師的超能力」，凸顯老師的「超能力」不是魔法，而是日復一日累積的專業、用心與陪伴，也呈現教育現場最真實的師生互動。記者王慧瑛／攝影

新北 老師 教師節

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