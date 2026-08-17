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海員新星計畫 115年第1階段19名學生獲選

中央社／ 台北17日電
航港局今年度第1階段海員新星培育計畫獲選名單今天公布，19名學生獲選。示意圖。聯合報系資料照
航港局今年度第1階段海員新星培育計畫獲選名單今天公布，19名學生獲選。示意圖。聯合報系資料照

交通部航港局今年度第1階段海員新星培育計畫獲選名單今天公布，19名學生獲選，其中有女學生希望改善家境而決定成為海員，有的原住民學生因爺爺是遠洋船員而嚮往海上職涯

海員新星培育計畫從111年開始實施，歷年到現在共有132人獲選，大部分都是學生，畢業後考過證照並完成1年實習才正式錄取，目前已有34人在航商工作，中間有人放棄但只有零星個位數。

這項計畫結合航商、海事校院及社會團體資源，建立從就學、訓練到就業的一條龍培育機制，協助學生順利銜接海員職涯，凡航海、輪機科系的學生皆可報名參加，獎助對象除大專校院學生外，陽明海運及建華海運亦開放高中職生申請，鼓勵更多青年及早投入航運產業。

航港局指出，海員新星計畫提供多元支持，補助學員學雜費、住宿費且提供生活津貼，每年最高可獲新台幣10萬至18萬元補助，實際金額仍依各航商與學生簽訂同意書內容為準。

航港局今天發布新聞稿表示，今天公布115年度第1階段獲選名單，共計19名學生獲選，這群來自不同家庭、不同成長背景的青年，將成為新一批踏上海員職涯道路的「小海星」。

航港局表示，本次獲選學生中，來自國立台灣海洋大學商船學系的比南哈勇同學，從家族與海洋的連結中找到自己的方向，身為泰雅族學生，他的爺爺是遠洋船員，讓他從小對大海產生濃厚嚮往，選擇就讀商船系，希望未來能真正走上海上的職涯道路。

對洪寀緁同學而言，成為海員的想法，則是從「改變家庭生活」開始。父親因病過世後，家庭生計由母親一人承擔，她在大學期間為了賺取生活費及分擔家用，課餘時間同時兼任兩份打工。

即使生活並不寬裕，洪寀緁仍沒有放棄從高中時期便確立的海員志向，在接觸航海專業知識後更加確定。她獲選海員新星計畫後，除了減輕經濟上的壓力，也讓自己可以將更多時間投入學業，提高未來成為海員的機會。

航港局指出，「海員新星培育計畫」並非僅著重於單一階段的經濟補助，而是透過計畫合作夥伴的共同投入，逐步建立涵蓋「就學、訓練、實習到就業」的培育支持體系，協助學生在校期間穩定學習，並為未來進入航運產業做好準備。

學生 航港局 海事 職涯 航運

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