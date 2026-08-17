本土語言傑出貢獻獎徵件起跑 10月16日截止

教育部今天表示，115年度的本土語言傑出貢獻獎，即日起到10月16日開放徵件，總獎金達新台幣205萬元，歡迎各界推薦為本土語言奉獻的個人或團體。

教育部今天發布新聞稿，本土語言傑出貢獻獎從民國97年開始辦理，到今年已頒發192名個人獎、52組團體獎、7名終身奉獻獎。歷屆得獎者分布於教育研究、創作出版、文化藝術、展演傳播等不同領域，對本土語言的復育潛移默化且影響深遠。

教育部表示，今年度徵件期限將於10月16日截止，歡迎各機關、幼兒園、學校、法人或依法立案的團體踴躍推薦。後續由教育部邀請專家、學者及有關機關代表組成小組，採初選及決選二階段評選。

評選重點是被推薦團體或個人貢獻事蹟的影響力、重要性、持續性、創新性和特色。預計表揚終身奉獻獎1名，個人獎及團體獎合計10名。相關資訊可參考「教育部表揚推展本土語言傑出貢獻獎」活動網站。