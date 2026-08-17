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快刀論文比對系統公布AI學術報告 16.1%文獻有問題

中央社／ 台北17日電
快刀論文比對系統今天公布2026 AI時代學術誠信調查報告，累積查核文獻中，有16.1%屬虛構或引用有誤，已成為新的學術挑戰。路透
快刀論文比對系統今天公布2026 AI時代學術誠信調查報告，累積查核文獻中，有16.1%屬虛構或引用有誤，已成為新的學術挑戰。路透

AI在回答問題時，可能會虛構不存在的「幻覺文獻」。快刀論文比對系統今天公布2026 AI時代學術誠信調查報告，累積查核文獻中，有16.1%屬虛構或引用有誤，已成為新的學術挑戰。

由雲書苑教育科技研發的「快刀論文比對系統」，是台灣常見的論文比對工具之一，研發團隊今天公布首份「AI時代學術誠信調查報告」，統計平台累計的2萬6635筆參考文獻查核紀錄，傳統抄襲（相似度高於7成）僅占5.5%，顯示文字照抄的現象已相對收斂。

然而在AI工具的快速發展下，學術界正面臨新的難題。調查報告指出，有高達16.1%的參考文獻有問題，即便格式完美，卻疑似是AI虛構或引用有誤（例如關鍵欄位遭竄改）。另有12.3%文獻出現「事實主張錯誤」，與公開的佐證有出入，或完全查無佐證。

雲書苑總經理林政宏指出，過去抄襲比對主要解決「這段文字是不是抄來的」，但在AI時代，審查者必須面對的挑戰是「這條文獻存不存在」與「這個事實是不是真的」。

林政宏表示，AI產生的「幻覺文獻」具極高欺騙性，作者、年份、期刊，甚至DOI（數位物件識別碼）都一應俱全，但實質上論文完全不存在，肉眼審閱極難察覺。

面對AI時代的挑戰，林政宏說，雲書苑除了持續強化查核工具，也持續舉辦巡迴講座，推動學術倫理教育，期盼和大專、高中合作，建立客觀、可驗證且嚴謹的學術誠信環境。

論文比對系統 抄襲 論文 AI

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