教育部擬開放外師教藝文體健 9大教師工會憂衝擊師培、本土教育主體性

針對教育部修正「各級學校申請外國教師聘僱許可及管理辦法」，開放外籍教師於高級中等以下學校教授生活、藝文、體育、健康等非語文領域課程，台灣教育產業工會等9大教師工會反對此項修法，認為教育部以推動2030雙語政策為由擴大外師任教範圍，表面上是促進英語生活應用，實際上卻是以雙語之名鬆動教師專業、工具化藝能課程，並衝擊本土教育主體性。

台灣教育產業工會、台南市教育產業工會、高雄市教師職業工會、屏東縣教育產業工會、宜蘭縣教師職業工會、基隆市教師職業工會、苗栗縣各級學校產業工會、新竹市教師職業工會、新竹縣各級學校產業工會今日聯合發布新聞稿，呼籲教育部撤回修法。

台教產理事長郭彥成指出，教育部長期宣稱十二年國教重視全人發展與「科科等值」，但此次修法卻率先開放外師進入藝文、健 體 、生活等領域，無形中將這些科目視為雙語政策較容易介入、可彈性調度的場域，形同自我否定「科科等值」。他強調，藝文、健體、健康與生活課程各有不可替代的教育重任，不應為配合雙語政策KPI，被矮化為語言練習的附屬工具。

台教產秘書長李雅菁提醒， 國民教育的實踐，承載著深刻的文化認同與價值傳承，若貿然輕率地切換授課語言，絕無法與提升教育品質劃上等號。 中小學課程不單是知識與技能的傳遞，更深層形塑學生對土地、語言、歷史與社會價值的認同。若雙語政策過度以英語為單一核心，甚至讓英語思維主導非語文領域的教學，將使本土語言與文化再次面臨邊緣化危機。

工會指出，外籍教師可作為協同教學與跨文化交流資源，但不應取代本土正式教師，更不應以鬆動師培制度為代價承擔主授責任。台灣建立數十年的師培、檢定、實習與甄選機制，是確保國教品質的基石；若外籍人員免除相同檢定、以彈性標準跨足藝能與生活等學科，恐形同否定本土教師的專業訓練，動搖師培制度的正當性。

台教產教育政策智庫執行長楊逸飛質疑 ，本次修法牽涉師培與聘僱制度重大變革，過程缺乏公開諮詢。外籍教師的學科專業與教學能力由誰認定、與本土教師間的「雙軌制度」是否能有一致的專業標準，也都缺乏明確規範，政策倉促上路只會帶來更多亂象。

郭彥成認為， 近年學校招聘教師困難，根本原因在於教育勞動條件惡化，包括行政負擔沉重、正式缺額不穩定、代理教師保障不足及 政策任務持續加碼。教育部不正面改善教師工作條件，卻以擴大外師任教範圍製造「人力補充」假象，是逃避責任，更是對教師專業的嚴重傷害。