高雄尼布恩合唱團瑞典參賽 民眾持國旗加油遭阻止

高雄尼布恩合唱團15日在瑞典赫爾辛堡參加第14屆世界合唱大賽（World Choir Games）最後一場賽事，熱情瑞典民眾帶著國旗到場外為正在暖身的合唱團加油時，遭到大會阻止，中央社也受到警告若在採訪中出現國旗將會喪失採訪證。

來自高雄六龜、寶來的尼布恩合唱團15日上午在赫爾辛堡音樂廳（Helsingborgs konserthus）外為最後一場混聲組的賽事做暖身準備時，吸引許多路過的民眾駐足聆聽，其中一位熱情的瑞典民眾格魯加爾德（Jorgen Grugaard）帶著他今年到台北參加扶輪社大會的帽子與吊牌，以及中華民國的國旗到場為合唱團加油打氣。

他的國旗挑起主辦單位的敏感神經，正當他拿起國旗接受中央社採訪時，主辦單位的2位工作人員立即上前制止，並警告中央社若繼續在採訪中出現國旗，就要沒收記者的採訪證。

他們要求中央社與民眾都要遵守世界合唱大賽所遵行的「奧會模式」，在活動期間與會場都不能出現中華民國的國旗。雖然格魯加爾德並不滿意這樣的規定，但在工作人員從中協調下，也只好把國旗收起來。

格魯加爾德對中央社表示，國旗事件讓他感覺很糟糕，來自中國的工作人員像間諜一樣到處監看。他表示，自己和扶輪社以及許多瑞典人都愛台灣、尊重台灣。他看了4場尼布恩的演唱，他們穿著族服，呈現台灣各族群的音樂，非常吸引人。

尼布恩合唱團聲樂指導許家倫表示，從2018年開始參與國際賽事後就已經知道有這些規定，也都盡量遵守，但這次大會是連僑胞拿的非國旗的旗幟以及當地民眾拿國旗也都會被管制，感覺這些規定已經不只是限制參賽團隊，連觀眾都被列管。

協助尼布恩合唱團與大村國小合唱團在赫爾辛堡市中心進行快閃演唱的瑞典台灣協會會長吳文瑄表示，國旗在各種國際賽事都被禁止，也許有機會找出一面可以代表台灣也讓所有台灣人感到驕傲的旗幟。

合唱團指揮陳俊志表示，2018年到南非比賽時第一次遇到不能拿國旗、唱國歌，甚至要為此簽一份條文，那時候會有情緒，但這些年來看到這樣的狀況是不會被改變的，既然如此，就從合唱比賽去努力，在音樂上被看到甚至讓他人認同台灣。

他表示，若尼布恩不斷地在這個場合出現，而且也取得不錯的成績，讓人看到他們的努力、特色與文化能量，這樣的累積就會被看見，無形中也幫台灣的文化外交奠定根基。這次在瑞典收到兩場售票音樂會的演出邀請就是其中一例。

他說：「我們沒有很大的經費可以做軍購，但有很好的嗓門、很棒的音樂，讓別人來對我們產生認同。」

雖然面臨打壓，但尼布恩合唱團沒有受到影響，繼續用美麗的嗓音介紹台灣、爭取國際對台灣的認同。最終在第2階段的冠軍賽當代音樂組、混聲組分別拿下金牌。

世界合唱大賽（World Choir Games）不願針對有關奧會模式的問題受訪，但透過聲明表示，大會自2000年採行這樣的規定，根據1979年名古屋決議（NagoyaResolution），台灣的團隊使用「中華台北」的隊名參賽。

2025年尼布恩合唱團赴日本參加東京國際合唱大賽，因遭到中國抗議要求撤下國旗，上台名稱必須從Taiwan（台灣）改成Chinese Taipei（中華台北），但不畏打壓，最終奪得金牌。