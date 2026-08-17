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高雄尼布恩合唱團穿族服赤腳登台 世界大賽再奪兩金

中央社／ 赫爾辛堡17日專電
尼布恩合唱團在瑞典第14屆世界合唱大賽面對曲風較為現代的賽事，本想換上正式西服出賽，但最後一刻決定以布農族與大武壠族的傳統服飾上場。團員認為，族服不只是衣服，更像是台灣的家人在陪伴；光腳有腳踏實地的感覺，踏踏實實在國外把台灣的歌唱給世界聽。中央社
尼布恩合唱團在瑞典第14屆世界合唱大賽面對曲風較為現代的賽事，本想換上正式西服出賽，但最後一刻決定以布農族與大武壠族的傳統服飾上場。團員認為，族服不只是衣服，更像是台灣的家人在陪伴；光腳有腳踏實地的感覺，踏踏實實在國外把台灣的歌唱給世界聽。中央社

尼布恩合唱團瑞典第14屆世界合唱大賽（World Choir Games）第2階段的冠軍賽當代音樂組、混聲組分別拿下金牌。賽前臨時改成穿族服出賽的尼布恩合唱團表示，族服讓他們有自信，也感覺有家人陪伴，赤腳腳踏實地唱歌獲得認同與評審的肯定非常開心。

由德國跨文化交流基金會（Interkultur）主辦的世界合唱大賽，第2階段賽事11日展開，來自高雄六龜、寶來山區的尼布恩合唱團參與冠軍賽的當代音樂組（Contemporary Music）以及混聲合唱組（MixedChoirs）兩場賽事。

在14日當代音樂組的比賽中，有來自中國、香港、斯洛伐克、瑞典等國的強勁隊伍；15日混聲合唱組的比賽則遭遇來自瑞典、中國、波蘭、印尼等國。

16日成績揭曉，尼布恩合唱團以87.28分與88.38分的成績拿下當代音樂組與混聲合唱組金牌，這也是尼布恩合唱團第一次參與混聲合唱組的比賽。

本屆獲邀擔任評審的台北愛樂合唱團及室內合唱團音樂總監古育仲對中央社表示，當代音樂組是整個大賽競爭最激烈的組別之一，這個項目希望聽見新的聲音、聲響以及新的音樂概念與表演形式，因此作品本身需要很有創意，團也要足夠厲害。新的聲響都是很複雜的合聲與節奏，甚至奇奇怪怪的聲音，要能駕馭，合唱團的實力得要很好。

他說，整個節目的4首歌也需要有適當合理的安排，起承轉合，不是隨便拼湊，還規定要有一首世界首演的歌曲，所以比其他項目要考慮更多，這些種種複雜的因素使得當代音樂組比其他組別難度高得多。

他說，當代音樂組不是尼布恩擅長的部分，他們願意挑戰不熟悉的項目，且拿到不錯的成績，非常值得鼓勵。他認為，合唱團找到自己的優勢並且挑戰還沒開發的領域，雙管齊下的策略是很不錯的。

面對這兩場曲風較為現代的賽事，尼布恩合唱團本想換上正式西服出賽，但在賽前最後一刻決定還是以布農族與大武壠族的傳統服飾上場。

指揮陳俊志表示，在將近兩個星期的大會期間，尼布恩合唱團做了4場演唱，族服已經為人所知，也讓人留下深刻印象。他認為，團員穿上族服比較自在，自然產生一種代表台灣和尼布恩的驕傲感。族服代表了這個團的風格，雖然唱的是現代、西方音樂，但一點都不違和。

尼布恩的團長Salizan Takiludun表示，換穿族服的決定讓他們更有自信，也給他們唱出來的音樂很大的支持。

團員蘇妙玲則表示，族服不只是衣服，更像是台灣的家人在陪伴的感覺。她說，在台灣演出或比賽也都是光著腳唱歌，光腳讓她有腳踏實地的感覺，踏踏實實在國外把台灣的歌唱給世界聽。

團長在成績揭曉後對中央社表示，這次成績超越往年成果，這次評審用分數給了尼布恩很高的肯定，除了累積的努力以外，也有被大家看見，感到很開心。

本屆世界合唱大賽，台灣團隊總計獲得8金1銀。

高雄尼布恩合唱團指揮陳俊志（右1）表示，若尼布恩不斷地在這個場合出現，而且也取得不錯的成績，讓人看到他們的努力、特色與文化能量，這樣的累積就會被看見，無形中也幫台灣的文化外交奠定根基。中央社
高雄尼布恩合唱團指揮陳俊志（右1）表示，若尼布恩不斷地在這個場合出現，而且也取得不錯的成績，讓人看到他們的努力、特色與文化能量，這樣的累積就會被看見，無形中也幫台灣的文化外交奠定根基。中央社

尼布恩合唱團在<a href='/search/tagging/2/世界大賽' rel='世界大賽' data-rel='/2/90870' class='tag'><strong>世界大賽</strong></a>再奪兩金，獲邀擔任本屆評審的台北愛樂合唱團及室內合唱團音樂總監古育仲（前排右1）說，當代音樂組不是尼布恩擅長的部分，他們願意挑戰不熟悉的組別，且拿到不錯的成績，非常值得鼓勵。中央社
尼布恩合唱團在世界大賽再奪兩金，獲邀擔任本屆評審的台北愛樂合唱團及室內合唱團音樂總監古育仲（前排右1）說，當代音樂組不是尼布恩擅長的部分，他們願意挑戰不熟悉的組別，且拿到不錯的成績，非常值得鼓勵。中央社

尼布恩合唱團在瑞典第14屆世界合唱大賽第2階段的冠軍賽當代音樂組、混聲組都拿下金牌，表現優異。中央社
尼布恩合唱團在瑞典第14屆世界合唱大賽第2階段的冠軍賽當代音樂組、混聲組都拿下金牌，表現優異。中央社

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