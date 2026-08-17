台灣之光！資訊奧賽我摘1金2銀1榮譽獎 排世界第8

今年由烏茲別克主辦的國際資訊奧林匹亞競賽成績揭曉，台灣四名學生在九十二個國家、三七五名參賽學生中，獲得一金、二銀、一榮譽獎佳績，國際排名第八名。個人獎項部分，最佳成績是台南一中學生李柏霆的排名第八。

國教署說，這次有二千多名學生符合初選資格，最後選出四人代表參賽，獲得本項競賽金、銀、銅牌獎者，可保送大學各本學系或推薦入大學各學系。競賽獲金牌、銀牌及銅牌獎者，並可獲頒發新台幣廿萬元、十萬元及五萬元獎學金。

金牌獲獎者、個人排名第八名的台南一中學生李柏霆分享，小六時在老師建議下參加Scratch比賽，從此對程式產生興趣；國二接觸LeetCode後，開啟解題之路，升高中後又參加資訊社和讀書會等活動，接觸Codeforces、AtCoder，並參加各項程式競賽。

二位銀牌獲獎者為高雄中學學生林祺祐，個人排名第五十六，以及黃宇綸個人排名第七十七；一位榮譽獎獲獎者為台北市立建國中學學生廖宥翔，個人排名第二○○名。教育部統計，我國自一九九四年起參加國際資訊奧林匹亞競賽，至今獲得廿七金、六十六銀、卅銅、一榮譽獎。