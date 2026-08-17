代理教師荒延燒中南部 連明星高中也難逃

雙北教師「脫北潮」加劇，中南部也出現代理教師荒。高雄中學今年多達十一學科招代理教師，高雄女中五科開缺，理工科尤其難聘，部分缺額從六月招到八月，四、五招仍找不到人，學校轉挖其他學校代理教師補人力，中部明星高中也有相同困境。

雄中今年十一科開缺，校長莊福泰六月透過臉書徵才，不過生活科技第五招仍招不到人，特殊教育第二招也乏人問津；雄女物理科從六月招到八月，第四招仍無人錄取。校長鄭文儀說，去年化學連三招都找不到人，最後延攬其他高中代理教師轉任，今年物理也沒人，恐只能找兼課教師或由校內教師分攤課務。

台中一中生物科技、化學科第三招仍找不到人，請退休教師或其他學校代理教師兼課；台中女中八科缺人，化學一招無人報考，改現職教師分攤，體育、家政第三招才找到人。

陽明交大附中校長陳瑞榮、新竹高中校長郭珍祥也說，近年教師招募各科報考人數都大減，教師荒已成全國性問題。

代理教師荒持續擴大，技術型高中衝擊更嚴重。教育界指出，技職高中教師依法須具備一年以上業界工作經驗，讓教師能把產業實務經驗帶進課堂、縮短學用落差，卻在半導體、高科技產業蓬勃發展下吸走理工人才，化工、資訊、機械、冷凍、電機等科系都出現找不到人窘境。

高雄中正高工教師洪宥均說，理工人才進入科技業碩士起薪可能超過八萬元，年薪輕易突破百萬；代理或正式教師待遇都難競爭，不少人累積完一年業界資歷後選擇留任，不再回校園。

全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙表示，近年不少代理教師考上正式教師，過去支撐代理教師市場的儲備人力幾乎消失，加上少子化，師培人數下降，教師供給出現大幅斷層。理工教師已稀缺，但科技業動輒七、八萬元以上起薪，教職完全失去誘因，建議比照特殊教育教師設置「理工科特別加給」，才能留才。

台北市大安高工校長楊益強說，科技業對廿、卅歲年輕理工人才吸引力強，部分學校招不到年輕教師，只能「網內互打」，彼此搶人，只求找到能在九月開學站上講台的人。

高市職業教師工會理事長李雅文感嘆，代理教師一年一聘，工作權沒保障，還被要求兼行政工作，不少人寧可不進校園。

高雄市教育局表示，已調高代理教師待遇，具合格教師證者職前年資可比照正式教師採計提敘，並提供敬師禮券、行政獎金、偏遠學校久任獎金、健檢、進修、加班補休及心理諮商等福利。