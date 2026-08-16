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聯合報文化版奪文創報導獎 評審讚初心
2026年文創產業新聞報導獎今天頒獎，聯合報今年新闢每隔周五見刊的「文化版」，以記者何定照系列作品「當知識型IP遇見台灣400年」獲平面及網路新聞報導獎。評審團指出，所有獲獎作見證科技雖然日新月異，內容永遠為王，媒體人的熱誠也最重要。
何定照的「當知識型IP遇見台灣400年」系列，報導微光古樂集、科普作家胖胖樹（王瑞閔）等知識型IP，以及歷史學者專家李其霖、曹銘宗等人如何以美食為IP，分別以音樂、植物、美食三種路徑，以獨特創意方式連結台灣史，讓台灣史轉化為可以聽、可以看、可以吃的文化內容，並跨界與其他產業結合，開發出營運模式。
評審指出，該系列用生動筆法描繪出一群有心人如何從台灣歷史文化中，淬鍊出新的產業經營模式。
文創產業新聞報導獎由中華新聞記者協會主辦，中華新聞記者協會理事長袁天明表示，該獎今年邁入第十五年，隨著文創產業逐步轉向，未來將聚焦AI文化科技、國際IP、文化金融、全球市場拓展及績效管理等方向，好打造更多具有國際競爭力的台灣文化品牌。
評審團主席、政大廣電系教授黃葳葳表示，文創報導獎對六位評審是非常大的視野開拓，看到各媒體去大街小巷找出文化脈絡、記錄產業發展機會，希望讓產業永續。她說AI等科技雖日新月異，但各媒體一直展現韌性，見證內容永遠為王，堅守文化人的初心，這其中的熱誠是最重要的。
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