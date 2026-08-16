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第57屆世界兒童畫展登場 43國、逾6萬件作品展現豐富想像力

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
教育部次長張廖萬堅與國外得獎學生合影。圖／教育部提供
教育部次長張廖萬堅與國外得獎學生合影。圖／教育部提供

中華民國第57屆世界兒童畫展登場，今年共有美國、日本、馬來西亞泰國貝里斯等43個國家參與，國內外報名作品超過6萬件，最終選出國內特優獎88件、優選獎256件，以及國外金牌獎25件、銀牌獎35件、銅牌獎60件。頒獎典禮今（16）日下午2時於國立台灣藝術教育館南海劇場舉行。

世界兒童畫展由中華民國兒童美術教育學會主辦、國立台灣藝術教育館協辦，頒獎典禮現場有來自國內78位特優獎同學，以及泰國、馬來西亞、越南、新加坡、印尼、比利時等國35位得獎學生親臨現場。

每件作品都蘊含孩子獨特的想法與情感，有描繪生活經驗的童趣轉化，例如，高雄市苓雅區小群幼兒園張軒毓以《超級大怪手》描繪挖掘寶石的奇幻場景，在挖土機加上「腳」固定、司機享受冷氣等細節中，展現豐富想像力與生活觀察；高雄市前鎮區紅毛港國民小學二年級楊喬茵的《去牙醫診所看牙齒》，以看牙經驗為題，描繪從緊張害怕到勇敢面對的情緒轉折。

宜蘭縣羅東鎮北成國民小學五年級傅柔禕的《寧靜的早晨》，則透過畫筆表達對自然寧靜的嚮往；連江縣東引國民中小學劉衍忻的《擺暝接筵》，則以馬祖東引地方遶境文化為題，展現了在地信仰與人情溫度。

在國際作品中，來自泰國的Oliver Petrikas以《City in Game》以抽象風格描繪遊戲世界的城市，融合故事性與混亂感，展現獨特的想像力；聖露西亞的Zephrina Henry則以《From Pages to Life》描繪朱槿花從書頁綻放的夢幻場景，象徵閱讀與生活的交融，展現加勒比文化的浪漫情懷。

斯洛伐克的Mattias Zamecnik以《My Cheerful Self-portrait》突破傳統自畫像框架，將自我延伸為遊樂園般的世界，融合昆蟲與遊樂場，真誠描繪童心；斯洛維尼亞的Eva Bučem則以版畫作品《Happiness in the Book》表達閱讀帶來的幸福感，展現文化與知識的美好連結。

得獎作品將於國立台灣藝術教育館第三展覽廳及美學空間展出至8月23日。

貝里斯 泰國 馬來西亞

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