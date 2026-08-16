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兒童、少年化身藝術家 登博覽會累積展覽經驗

中央社／ 台北16日電

邀請18歲以下兒童及青少年來當藝術家，第2屆兒少藝術博覽會今年舉辦，共70名兒少藝術家參展，讓孩子從創作、策展、展出到作品分享，累積真實展覽經驗。

Arteen Taipei兒少藝術博覽會由墨兒藝術創辦人王貞懿創辦，她是一名書法藝術家，曾為台北市政府書寫龍年、兔年春聯，也為電影「粽邪」系列海報題字。王貞懿透過新聞稿表示，每個孩子都值得擁有屬於自己的展覽。

王貞懿認為，創作不應只被分數或比賽定義，而是透過展覽讓更多人看見，在交流中建立自信，也找到自己的藝術語言。希望透過真實的展覽經驗，鼓勵孩子自由創作表達，跨域學習、培養獨立思考與國際視野，讓藝術教育成為陪伴下一代成長的力量。

第2屆Arteen Taipei 兒少藝術博覽會此次規劃20間藝術展間，其中設有「公益展間」，邀請具藝術天分的特殊生共同參展，希望藝術不因背景而有所限制，讓每位孩子都能擁有被欣賞、被鼓勵、被收藏的機會。

第2屆Arteen Taipei 兒少藝術博覽會將於21日至 23日在台北誠品行旅登場。

少年 藝術家 春聯

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