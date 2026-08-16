國際資訊奧林匹亞競賽 台灣1金2銀1榮譽獎、排名全球第8

烏茲別克主辦2026年第38屆國際資訊奧林匹亞競賽，我國代表隊於當地時間15日傳來捷報，在92個國家、375名參賽學生中，4名學生共獲得1金、2銀、1榮譽獎佳績，國際排名第8名（以金牌數計算）。

金牌獲獎者、個人排名第8名的國立台南第一高級中學學生李柏霆分享，小六時在老師建議下參加Scratch比賽，從此對程式產生興趣；國二接觸LeetCode後開啟解題之路，升高中後因為資訊社和讀書會等活動接觸Codeforces、AtCoder，並參加各項程式競賽。

銀牌獲獎者、個人排名第56名的高雄市立高雄高級中學學生林祺祐表示，國中時接觸機器人課程並學習一些簡單的C語言程式設計，會考後自學Python、透過解題練習檢驗學習成果，也漸漸發現自己對用程式解題的愛好。國中畢業暑假參加首場程式競賽，並在學長介紹下認識許多同好；隔年進入資訊奧林匹亞選訓營，與來自全台各地的優秀選手交流，也因此確立高中三年投入競技程式與資訊領域的目標。

同為銀牌獲獎者、個人排名第77名的高雄市立高雄高級中學學生黃宇綸則說，他從小熱愛數理與邏輯推理，因學習圍棋並取得六段棋士資格，過程中透過AI復盤工具分析棋局，首次感受到演算法與人工智慧的魅力，也因此對資訊領域產生濃厚興趣。國小四年級開始接觸程式設計，從C++、Java到演算法訓練，國三達成APCS觀念與實作雙滿級分。升上雄中後加入程式研究社並成為校隊代表，歷經多次選訓營與挫折，高三終於取得資訊奧林匹亞國手資格。

榮譽獎獲獎者、個人排名第200名的台北市立建國高級中學學生廖宥翔說，升高一暑假時因對程式競賽好奇開始學習C++，並在過程中發現寫程式的樂趣，決定投入競賽。後來參加資訊讀書會，準備APCS並學習更多演算法；高一下進入TOI一階選訓營，雖未能晉級二階，仍累積不少比賽經驗。經過持續練習與調整，高三終於成功成為代表隊選手。

國教署說，我國代表隊由國內大學10多位教授、學者組成輔導團隊負責培訓，全國396所學校共2766名學生符合初選資格，以初選、複選、決選三階段方式選出4名學生代表參賽，並由國立台灣師範大學教授李忠謀、國立陽明交通大學教授蔡錫鈞分別擔任領隊及副領隊，國立暨南國際大學副教授黃光璿、國立台灣大學助理教授黃上恩及國立台灣師範大學教授吳正己隨隊協助競賽試題翻譯及成績仲裁等工作。代表隊預定8月18日返抵國門。

為獎勵學生優異表現，教育部訂有參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法，獲得本項競賽金、銀、銅牌獎者，可保送大學各本學系或推薦入大學各學系。另於競賽獲金牌、銀牌及銅牌獎者，分別可獲得教育部頒發新台幣20萬元、10萬元及5萬元獎學金。