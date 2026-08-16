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防制學生藥物濫用 生教組長扮校園安全第一線要角

聯合報／ 記者葉德正王慧瑛／新北即時報導
校安室主任陳孝盈透過研習，協助初任生教組長更清楚校園安全檢查流程與處理機制。圖／新北市教育局提供
校安室主任陳孝盈透過研習，協助初任生教組長更清楚校園安全檢查流程與處理機制。圖／新北市教育局提供

新興毒品偽裝精巧辨識難度高，生教組長每天接觸學生，能及早察覺學生的異常行為，新北市教育局辦「新任生教（輔）組長研習」，透過案例交流等方式，強化生教組長扮演第一線守門員角色。

迎接新學期，新北市教育局要強化第一線校安人員專業知能，近日在義學國中辦「新任生教（輔）組長研習」，集結全市新任生教組長，聚焦校安通報、校園安全檢查、霸凌防制、性別平等、學生輔導管教及藥物濫用防制等實務議題，透過案例解析、實務操作及跨局處資源整合，協助新任學務夥伴快速掌握事件處理流程與應變重點，從預防、通報、處理到後續輔導的校園安全防護機制都要到位。

教育局長張明文說，校園安全是孩子安心學習最重要的基礎，新北持續推動「建構護生安全網－強化校園安全防護機制」實施計畫，整合教育、警政、社政及衛政等跨局處資源，從事前預防、事件通報、應變處理到後續輔導建立完整支持系統。生教組長是校園安全第一線的重要角色，面對不同類型的學生事件，不只要熟悉相關法規，更要具備即時判斷、正確通報及整合資源的能力。透過系統化實務培訓，協助新任組長快速上手，讓校園安全機制真正落實在教育現場。

此次研習課程以第一線實務需求為核心，涵蓋校園安全防護與通報操作、校園安全檢查、霸凌事件預防與處理、性別平等事件處理、防制學生藥物濫用，以及教師輔導與管教學生等重點業務，也安排衛生局分享菸害防制法規及戒菸教育資源，串聯跨局處專業支持。透過案例分享及實務操作，協助新任生教組長釐清各類事件處理程序與權責，提升風險辨識及應變能力。

溪崑國中生教組長朱志晟說，透過此次研習，進一步系統化掌握校園安全檢查及霸凌事件處理流程，對各階段應注意事項及實務作法也有更完整了解，有助於未來面對不同校安事件時，更精準判斷並妥善處理。醒吾高中生教組長呂子睿分享到，課程讓他更完整掌握各類學生安全事件的通報程序與應對方式，透過跨校經驗交流吸收不同學校的實務經驗，對未來校安工作更有方向。

新北市初任生教組長培訓合照。圖／新北市教育局提供
新北市初任生教組長培訓合照。圖／新北市教育局提供

教官鄒偉晟授課，談校園生對生霸凌事件處理要領，協助新任學務夥伴快速掌握事件處理流程。圖／新北市教育局提供
教官鄒偉晟授課，談校園生對生霸凌事件處理要領，協助新任學務夥伴快速掌握事件處理流程。圖／新北市教育局提供

藥物濫用 校園安全 校園

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