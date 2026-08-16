台韓圖書館深化交流合作 贈百種圖書、資源共享

為推動國際交流，國家圖書館贈送自然、社會人文等100種優質圖書給韓國釜山市立圖書館；公共資訊圖書館則與釜山市圖簽署備忘錄，將在閱讀推廣、資源共享等方面深化合作。

教育部今天發布新聞稿指出，為推動國際教育及文化交流，國家圖書館及國立公共資訊圖書館與韓國釜山市立圖書館辦理圖書館國際交流活動，由教育部終身教育司司長梁學政擔任國家圖書館Taiwan Corner贈書典禮及公共資訊圖書館與韓國釜山市立圖書館合作備忘錄簽署典禮見證人。

國家圖書館於釜山市立圖書館舉辦Taiwan Corner捐贈儀式，由國圖代理館長翁誌聰贈送涵蓋台灣文學、歷史、藝術、自然、社會人文等領域100種優質圖書給釜山市圖，包括甫獲2026年「國際布克獎」的「台灣漫遊錄」中英文版。

公共資訊圖書館館長馬湘萍也與釜山市圖館長朴銀兒正式簽署合作備忘錄。

馬湘萍表示，雙方的機緣始於5月在國資圖舉辦的「亞太公共圖書館論壇」，兩館擁有共同理念與願景，才催生這份合作備忘錄，期盼雙方未來在閱讀推廣、終身學習、圖書資源共享及國際合作等面向深化合作，共同回應人工智慧與數位時代帶來的全新挑戰。