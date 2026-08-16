環教場所逾6成公立 助整合自然人文

國環院今天表示，全台現有環教場所逾6成都是公立機關營運，協助整合在地自然、人文與歷史。以台北市台大農場農藝分場為例，除了保存台北盆地的水田景觀，更能親身體驗完整稻作過程。

「環境教育法」於民國100年施行至今，推動環境教育設施場所認證機制。全台現有環教場所276處；其中民間營運者占35.5%，公立機關營運者則占64.5%。

國家環境研究院今天公布行政院各部會轄下「環境教育設施場所」數量排行榜。本次由經濟部以25處奪冠，交通部以23處緊追在後，教育部與農業部各以14處並列第三，擁有多座國家公園的內政部則以10處位居第五。

本次排行第一的經濟部，旗下水利署與眾多國營事業提供了豐富場域，包含位於澎湖馬公的海水淡化廠、苗栗公館的台灣油礦陳列館等。交通部除了各地風景區管理處與港務分公司外，位於台南的南區氣象中心結合國定古蹟「原台南測候所」（俗稱胡椒管）與現代化氣象科技展示區，極具特色。

國環院指出，在這些環教場所中，戶外學習人數最多的是教育部轄下的台大農場農藝分場，該分場占地約5公頃，保存了台北盆地極具特色的水田景觀，在台北市區內就能親身體驗插秧與割稻等完整稻作過程。

國環院院長張順欽表示，環教場所的主要目的，在於整合在地自然、生態、人文與歷史資源；暑假已進入最後倒數，家長們不妨把握假期尾聲，帶著孩子來趟寓教於樂的環教體驗之旅。