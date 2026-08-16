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台灣館被更名…台10藝術家譴責「韓國光州雙年展」政治審查

中央社／ 巴黎15日專電

10位受邀「韓國光州雙年展」的台灣藝術家與策展人，15日發表「受審查的台灣館」聯合聲明，說明即將在9月登場的雙年展任意將「台灣館」更名為「NTMOFA」（國立台灣美術館英文縮寫），並在列出參與國的官方海報中抹去「台灣」。

光州雙年展9月將登場，電子文宣不見Taiwan，僅以國美館英文館名取代，文化部8月9日表示已請駐外單位及國美館持續與主辦單位嚴正表達抗議，文化部也透過駐外單位重申台灣立場。文化部說明，國美館從展覽提案、簽署合約到前期籌備，與主辦單位間都持續以Taiwan Pavilion名稱進行往來。

而台灣藝術家也發布聲明強烈譴責「光州雙年展」對藝術展覽進行政治審查，因為以民主、人權與光州精神作為自身歷史基礎的雙年展，應有責任說明：為何參展者的自我命名必須受到政治性的限制。

10位聯合聲明的台灣藝術家與策展人為李亦凡、阮柏遠、林瑜亮、張紋瑄、許哲瑜、陳湘汶、陳琬尹、鄭先喻、鄭亭亭、蘇匯宇。

其中，旅居荷蘭的藝術家張紋瑄接受中央社電訪表示，自3月確認受邀「光州雙年展」起，大家一直以「台灣館」（Taiwan Pavilion）進行溝通，但雙年展卻在8月突然將台灣館改名為「NTMOFA」，已涉及政治審查，引起藝術家及負責台灣館的台灣美術館抗議。雙年展至今仍未公開回覆，恐將影響即將到來的佈展階段。

張紋瑄強調，「光州雙年展」對台灣館的政治審查動作，將動搖自身在全球藝術界的信譽。

她解釋，光州雙年展是韓國最大、國際知名的雙年展，隨著今年展覽即將在9月5日至11月15日展開，釜山雙年展、Frieze Seoul藝博會也陸續登場，大量國際藝術人士將聚焦韓國，而「台灣館」是否被改名，將使光州雙年展貼上「政治審查」的不信任標籤。

張紋瑄補充，「政治審查」就是改你作品的描述、改你的出生地，是近年一些國際雙年展內部因反猶主義等其他因素而發生、許多國際藝術家正強烈抵抗的困境。

作為「台灣館」代表的藝術家之一，張紋瑄解釋，她的作品將不只代表她自己，而是與其他藝術家的作品們，以一個更整體、更複雜的敘事被理解。

她表示，國際觀眾將透過光州雙年展，觀看台灣藝術家如何回應「資訊戰」與「地緣政治」，以作品思考現代政治。

藝術家 韓國 文化部

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