供過於求 花蓮高中職申請減招

受到少子女化浪潮衝擊，花蓮多所國立高中職這幾年向教育部申請共同減招，其中國立花蓮高中、花蓮女中爭取到每年每班減一人，明年將調降到卅三人，一一七學年度可再降到卅一人。校方指出，花蓮國中畢業生就學機率高於一六○％，供過於求，以減招方式盼減少學習落差，並平衡各校發展。

花蓮高中校長楊鵬耀說，花蓮是區域性招生，少子化衝擊比西部嚴重很多，現國中畢業生每人平均可錄取一點六所學校，會造成學習落差和學生適應問題。

花蓮女中校長詹滿福分析，目前花蓮每年國中畢業生僅約二千四百人，但高中職名額達四千多個，花女目前雖然沒有招生不足的問題，但未來不確定性高，且在供過於求下，學習落差大，也不利教學現場。

至於六都部分，北市公立高中每班上限卅四人，私立則是四十七人，其中公立高中自一一八學年起評估調降，目標於一一九學年降至每班卅二人。桃園、台中則維持公立卅五人、私立四十五人不變；新北、台南、高雄仍在評估中。

新竹市則因應學生就學需求，建功高中高一新生由原先十班，增加至十四班，每班卅八人，增加一五二個招生名額。