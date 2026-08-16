龍年效應 116高中班級人數不減

受惠「龍年效應」，一一六學年的高一新生數有回升趨勢，教育部為此拍板一一六學年，雙北、高雄、桃園、台中以外，其餘縣市教育部轄下的國立、私立高中班級人數不變，維持公立每班卅三人、私立四十三人。

竹苗區近年受惠於科學園區與高科技產業發展，人口逆勢成長，一一六學年維持國立卅五人、私立四十五人。

根據教育部最新學生數預測報告，一○四學年高一新生有廿九點四萬人，隨後受到少子化影響，至一一四學年，僅剩十八點五萬人。預估到了一一六學年，因「龍年效應」，高一新生可達廿二點七萬人高峰，再加上二○一一年鼓勵生育政策影響，一直到一二一學年，高一新生仍可維持在廿萬人以上的水準，但之後將一路下探。

不過全教總副秘書長巫彰玫直言，教育部現行的調整策略過於被動且步調太慢，未能前瞻布局，應在學生生源下降前，提早將預算與資源轉化為降低班級人數與提高生師比的契機。建議高中每班編制應調降至卅人以下。

台教產秘書長李雅菁則說，雖然伴隨龍年子女進入高中，新生人數回升，但整體下滑趨勢仍非常明顯，教育部應逐步減少班級人數。如高中職分區處理，社區高中先減少班級人數，以此減緩家長的焦慮，師資結構也一併逐步調整。

教育部則說，依規定提供學校得視區域人口動態與在地辦學特色，申請彈性調降班級人數。一一六學年目前尚在申請階段。