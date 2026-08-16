校園新鮮事／屏東大學攜手智青 輕鬆「打開」總圖

國立屏東大學USR「讓生命不同凡想」計畫，帶六名心智障礙青年歷時一年完成「我們去圖書館—屏東縣立圖書館總館易讀手冊」，透過淺白文字、圖像，鼓勵更多智青勇敢走進圖書館。

這項計畫攜手屏東縣總圖、屏縣啟智協進會共同完成，屏東大學文化創意產業學系副教授古淑薰說，易讀手冊結合文創系與特教系十名學生跨域合作，邀六名啟智協進會智青全程參與，他們不只是使用者，更是共同設計者。

她說，團隊每月辦討論會並實地踏查，逐頁依照智青的回饋修正內容，從封面設計、用詞到照片配置，反覆討論後定稿。手冊採工具書概念，以卅二頁圖文介紹各樓層、借還書流程、視聽區使用及交通方式，降低第一次使用圖書館的門檻。共印製五百本，兩百本贈屏東總圖、一百本提供啟智協進會，圖書館網站有電子檔。

「真正的無障礙不只是建築設施，更包含資訊與制度的友善。」古淑薰說，編撰過程中發現許多看似理所當然的資訊，對智青其實都是障礙，例如不知道要從哪個入口進圖書館、如何借還書等。團隊經與總圖討論後，調整借書證申辦流程，讓首次辦證的心智障礙者可改以博愛卡借閱，不必每次都帶身分證。

啟智協進會總幹事陳佳雯說，許多心智障礙者因不熟悉總圖環境而裹足不前，參與製作易讀手冊後提升自信心，也讓更多同儕有勇氣走進圖書館。比起硬體設施，「人的理解與支持更重要」。