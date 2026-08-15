3月男嬰午睡死亡家屬要真相 屏東縣府：從重究責最重撤銷立案許可

屏東縣一家私立托嬰中心本月5日下午發生托嬰第3天才3個月男嬰午睡後出現OHAC送醫搶救8日不治。家屬今開記者會痛批要真相。男嬰明天公祭，剛好也是男嬰滿四個月收涎日，讓人心碎不捨。屏東縣府社會處今表示，全案定於19日開審議委員會，只要違規、違法明確，一定從重究責，最重撤銷立案許可。

屏東地檢署指出，全案將現場三名托育老師列被告，朝過失致死罪嫌偵辦中。

社會處指出，接獲此案第一時間已保全證據，與警政、衛政同步啟動調查，報請檢方偵辦，19日開審議委員會議，只要違法、違規明確，一定從重究責，最重撤銷立案許可。

屏東縣副縣長鄞鳳蘭說，對於幼嬰意外離世，令人十分遺憾與不捨，同時也能夠理解父母的傷痛，縣府一定會釐清真相，還給家屬公道。

縣府社會處表示，縣府接獲通報第一時間就進入托嬰中心保全證據，同步啟動社政、警政、衛政的調查保護，並報請檢方偵辦。過程中，社工陪伴父母提供包含律師的法律諮詢協助等，當父母提到網路社群出現不實傳聞，社工從專業角度，請父母面對巨大傷痛，盡量不要回應網路，以免心情受影響。

社會處表示，針對事發當下監視影片，依規定家屬不能拷貝及持有，縣府協助父母調閱當天下午2時5分以前事發當下監視影片。

社會處表示，目前所有的行政調查資料都已完備，經協調幾位具有法律背景委員時間後，本月19日召開行政裁罰審議會議，只要討論確認違法、違規事項後，一定依法從重究責，最重可撤銷立案許可。