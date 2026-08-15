入托第3天3月男嬰午睡後不治！趴睡踢腳掙扎半小時無人察覺 家屬怒真相

屏東縣一家私立托嬰中心本月5日下午發生才托嬰第3天3個月男嬰午睡後出現肢體發紺、無心跳，緊急送醫，到院前OHCA，8日不治。家屬今開記者會，質疑托嬰中心提供監視器不完整，男嬰疑趴睡後出現踢腳、掙扎，還有老師從旁經過未察覺，逾半小時才發現。家屬要求真相，男嬰明公祭，也剛好是男嬰滿四個月。屏東地檢署表示，三名托育老師列被告，全案依過失致死罪嫌偵辦。

男嬰父親說，托嬰中心提供畫面是從下午2時5分，男嬰呈現趴著、踢腳及掙扎，卻未見老師查看，期間雖有老師查看壁床嬰兒，卻未注意到男嬰異狀，半小時後才發現。托嬰中心是評鑑優等機構，照護人力及巡視機制是否落實，男嬰被放入嬰兒床前畫面均未提供，如何從午餐後被安置在床上，需要真相。

家屬也質疑托嬰中心是否曾撥打119，男嬰母親說，托嬰中心人員當時稱，救護車只剩高樹一輛，托嬰中心人員騎機車抱著男嬰送到寶建醫院。

家屬痛批，托嬰中心人員曾向他們說男嬰因哭鬧採趴睡，但遲未看到完整畫面。男嬰送醫時無呼吸心跳，經急救後，打7、8劑強心針，一度恢復微弱心跳，轉送高雄長庚。家屬表示，沒有對男嬰採拔管或放棄急救，最後因身體器官缺氧過多，導致缺氧性腦性病變併腦水腫等原因而休克死亡。為釐清確切死因時程，不得不忍痛同意司法解剖。

家屬也提到，兒童床高度應有60公分，老師都坐著地板上有高低差，恐無法及時發現小朋友狀況。家屬也說，收托前托嬰中心的座談會中也特別提絕不會讓小朋友趴睡，得知老師有這行為，「我們也很生氣」。今天記者會前夕，托嬰中心老師突出現致歉。

律師龔書翩指出，依托嬰中心監視錄影設備及資訊管理相關規定，托嬰中心因托育照顧爭議事件應提供監視器畫面。縣府社會處卻跟家長說一切要低調等語。偵查不公開指的是「檢警調及涉案人」不得洩漏偵查秘密給第三人，但縣府社會處依兒少法展開的是行政調查，家屬更是案件法定被害人與利害關係人，社會處本來就須依法協助家屬查閱影像，縣府卻僅稱已保全，交由司法，家屬要的只是查閱，了解孩子的死因。

家屬提到，縣府行政調查與裁處應盡快釐清，縣府卻告訴他們九月才能開審議會，盼能加速處理。

針對網路傳言，家屬也澄清，男嬰當天體溫約36.2度，沒有感冒、發燒，也沒有與托嬰中心私下和解。家屬強調，事件至今最想知道的是「孩子到底怎麼了」，希望司法調查還原真相，也要求相關單位檢視托嬰中心照護及巡視制度，避免憾事重演。

家屬今天在靈堂舉行記者會前夕，托嬰中心三名人員到靈堂致歉。圖／讀者提供

3個月大男嬰送到某私立托嬰中心才第三天竟發生午睡後OHCA送醫不治，男嬰父母親（左二、左三）要真相開記者會，男嬰明公祭，剛好也是男嬰滿四個月。記者劉星君／攝影