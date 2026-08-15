119學年迎龍年高峰 教育部估130學年大學新生剩15.1萬人

根據教育部最新「115年各教育階段學生數預測報告」，我國各階段學校持續受到少子化影響，預估大學階段130學年大一新生將降至15.1萬人；未來16學年，大學學生數平均年減1.1萬人或 1.5%；預計130學年整體學生數將減至66.7萬。教育團體則預估，將於「虎年效應」117學年後迎來第二波私校退場潮，除了老牌及績優私校外，129學年恐怕僅剩40至30所私立大專校院得存活。

教育部統計指出，104學年起大學新生人數便呈現走低趨勢，一路從27萬人下探，至112學年跌至19.5萬，113、114學年則略回升20萬人左右，預計117學年又逢虎年效應，人數將減至18.6萬人低點。

但統計也顯示，119學年逢龍年婚育潮及民國100年鼓勵生育政策，將帶動大學一年級學生數增至22.1萬人，其後數年大一新生人數皆維持於15萬至22萬人；130學年大一新生預測數15.1萬人，較114學年減少5.4萬人或26.3%。

另綜觀大學學生整體人數，統計也指出，105學年以前，由於大一新生未受少子化影響，大學學生數約維持於111至113萬人；108至113學年受少子化效應影響，五學年間人數大減14.9萬人；114學年學生數跌破85萬人；118學年將逢虎年效應，學生人數將減至80.6萬人；至122學年龍年婚育潮，又會帶動大學學生數轉增至87.6萬人。

但之後整體學生數也將逐年下降，至130學年大學學生預測數為66.7萬人，26學年間減少46.5萬人或41.1%；預計未來16學年，大學學生數平均年減1.1萬人或1.5%。

國內大專校院多將117學年「虎年效應」視為一大門檻，私校工會理事長尤榮輝表示，自103年高鳳數位內容學院成為首例退場大專以來，總計已有17所私立大專退場，117大限將至，新生人數將跌至首波谷底，恐會再創造新一波退場潮。根據教育部資訊，不含宗教研修學院，目前面臨退場危機屬極高風險有3校、高風險6校、中高風險9校。

尤榮輝也說，103至114年是大專校院的第一波退場潮，學校可能愈來愈熟悉退場條例規則，知道如何規避被公告為專輔學校。但少子化趨勢不變，加上辦學成本逐年墊高，學費凍漲、公校招生人數持續擴張等客觀條件持續惡化下，117學年後第二波退場潮，除老牌及績優私校外，129學年恐怕僅剩約2分之1至3分之1，或40至30所私立大專得以存活。

面對未來可能還有大專校院退場狀況，高教工會副理事長翟敬宜說，現行教育部還留下巧門，讓私校可依私校法70條退場，說好聽是雙軌制。但私校法開放學校主動申請，報教育部核定就能停辦，連比照退場條例包括停招前要有改善期，停招後要改組董事會、校產歸公等機制也無。

翟敬宜表示，預測往後私校要退場都會循私校法途徑辦理，也再次要求教育部要於法規先行防漏，想走私校法停招的的學校，必須受私校退場條例規範，才能維護師生權益、確保校產歸公。