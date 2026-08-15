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青續力成立永續領導力學校 培育永續行動人才

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
青年永續領導力發展協會理事長周學鏵表示，透過永續領導力學校，凝聚合作夥伴，陪伴青年從真實議題出發，培養解決問題與創造價值的能力，打造互利共好的永續影響力。圖／青續力協會提供
青年永續領導力發展協會理事長周學鏵表示，透過永續領導力學校，凝聚合作夥伴，陪伴青年從真實議題出發，培養解決問題與創造價值的能力，打造互利共好的永續影響力。圖／青續力協會提供

青年永續領導力發展協會與島島永續柑仔店共同成立「永續領導力學校」，打造一座跨領域、跨地域、不受時空限制的學習環境，串聯青年、企業、學校、非營利組織與地方社群，培育能解決問題、創造價值，並形成社會影響力的新世代永續人才。

永續領導力學校日前成立，並以「馬祖永續旅遊共學工作坊」作為成立後的重要實踐行動，展開三天兩夜的地方共學，課程從文化、生態、聚落到永續旅遊，引導學員透過「觀察、對話、共創、行動」，從真實場域發現問題，並提出解方。

青年永續領導力發展協會理事長周學鏵長期倡議「社會責任生態系（ESR）」，他說，協會從青年培力的平台、串聯產、官、學及社會各界夥伴，透過永續領導力學校，凝聚合作夥伴，陪伴青年從真實議題出發，培養解決問題與創造價值的能力，打造互利共好的永續影響力。

此次馬祖共學之旅特別邀請東海大學EMBA主任唐運佳授課，除從行銷與價值創造的角度帶領學員學習，更將帶領東海EMBA，成為未來推動永續領導力學校的重要合作夥伴。

工作坊邀請島島永續柑仔店創辦人林家緯，以在地經驗帶領學員走入南竿、北竿與大坵，實際認識戰地文化、聚落發展、島嶼生態與地方創生，並透過地方走讀、小組共學及環境行動，深度體驗馬祖。

三日課程最終由學員整合觀察與討論成果，提出「馬祖ESG永續旅遊規劃」，從外來者視角為地方注入創新旅遊元素，讓學習成果有機會進一步轉化為可實踐的在地旅遊方案。

此次成立串聯跨域夥伴共同參與，包括中寮之藝、八號曲辰、東海大學EMBA、禾康消防、國介企業、台中市旅遊協會、Global SDGs Alliance、黑皮泥思土地學院、暨南大學USR計畫、皂書及台灣障礙青年協會，共同建構跨界合作的永續人才培育生態系。

「永續領導力學校」將以願景力、傳承力、協作力、創新力、韌性力五大核心能力為人才培育主軸，持續發展系列課程、地方工作坊及跨域共創計畫，串聯SDGs、ESG、永續教育、地方實踐與青年培力，讓青年不只認識永續，更能走進地方理解需求、提出解方，逐步從倡議（Voice）、創價（Value）走向影響力（Impact）。

青年永續領導力發展協會與島島永續柑仔店共同成立「永續領導力學校」，共同培育永續行動人才。圖／青續力協會提供
青年永續領導力發展協會與島島永續柑仔店共同成立「永續領導力學校」，共同培育永續行動人才。圖／青續力協會提供

三日課程最終由學員整合觀察與討論成果，提出「馬祖ESG永續旅遊規劃」。圖／青續力協會提供
三日課程最終由學員整合觀察與討論成果，提出「馬祖ESG永續旅遊規劃」。圖／青續力協會提供

三日課程最終由學員整合觀察與討論成果，提出「馬祖ESG永續旅遊規劃」。圖／青續力協會提供
三日課程最終由學員整合觀察與討論成果，提出「馬祖ESG永續旅遊規劃」。圖／青續力協會提供

「永續領導力學校」日前成立，串聯青年、企業、學校、非營利組織與地方社群，培育能解決問題、創造價值，並形成社會影響力的新世代永續人才。圖／青續力協會提供
「永續領導力學校」日前成立，串聯青年、企業、學校、非營利組織與地方社群，培育能解決問題、創造價值，並形成社會影響力的新世代永續人才。圖／青續力協會提供

永續 力成 學校

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