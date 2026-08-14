高雄親師生調處上路 教師工會憂同案反覆檢舉變「濫調」

校園裡原可坐下來談的摩擦，最後卻可能一路燒成申訴、調查，甚至鬧上法院。近年親師生衝突頻傳，高市教育局今年推出「校園親師生溝通調處」新制，不過教師工會示警，若缺乏防止程序濫用機制，教師談完、讓步了，家長轉身仍可再檢舉，反而多出一道折磨人的程序。

教育局日前舉辦調處員研習，教師職業工會共有6名幹部接受培訓，並推薦工會法律顧問陳麟祥律師擔任講師，主講「修復關係的調處」，課程涵蓋親師溝通、調處倫理、協商及情境模擬，也導入非暴力溝通、轉化羞恥羅盤、焦點解決等技巧。

工會理事長李雅文直言，不少校園衝突一開始沒有那麼嚴重，卻因資訊落差、溝通失靈，從不滿一路升高成對立、檢舉、訴訟，最後沒有贏家，教師更可能長期陷在調查程序中，身心俱疲、開始懷疑人生。

她認同與其等事情鬧大後再控訴「制度殺人」，更重要的是在衝突剛冒出頭時，就有可信賴的制度及專業人員介入，但不能變成另一套要求教師吞下去的程序。

目前教師最擔心的是，即使調處成立，家長依法仍可能針對同一事件再提出申訴、檢舉，重新進入調查程序，等於老師前面才坐下來談完，後面又得再走一次行政調查。

「調處不能單方面要求教師退讓。」李雅文說，親師生協商達成共識，無論家長、學生、教師或學校，承諾事項都應共同遵守。

李雅文提醒，若沒有配套，原本為降低衝突設計的調處，可能變成增加教師及學校負擔的「濫調」，呼籲教育局建立案件篩選、重複爭議處理及防止程序濫用機制，避免同一事件不斷翻炒。

另一個隱憂則是「防禦性行政」，李雅文擔心，未來學校碰到親師爭議，為避免承擔責任，乾脆全部往外送調處，反而讓溝通能化解的小事被制度化、程序化，削弱學校處理衝突的能力。

尤其每件調處案須聘請3至5名外部調處人員，仍有行政及財務成本，她建議教育局追蹤調處成功率、履行率、重複陳情率及後續調查案件是否下降，檢驗制度成效。

她強調，調處不是多創造一道程序，而是少製造一場不必要的對立，讓溝通走在衝突之前、支持走在調查之前。